Нужна ли РФ победа Бойко на выборах: неожиданный ответ

После скандала и похода в СБУ народный депутат Юрий Бойко сделал вид, что извинился и даже назвал кремлевского диктатора Владимира Путина агрессором. Но, как говорит политолог Вадим Денисенко, на самом деле вопрос даже не в Бойко.

Юрий Бойко

"Ватный электорат Украины оценивается как максимум в 15%. Причем, условных путинистов, не больше 3-5%. И русские прекрасно понимают свои электоральные шансы. Они не будут и не собираются говорить о русском мире. Их нарративы будут о другом. И переименование, которое задел Бойко – это попытка выхода за пределы ОПЗЖ", – говорит политолог.

По его мнению, россияне не верят в выборы в 2025 году. В то время как большинство "украинских" ватных блоггеров действуют в предвыборной логике.

"Цель россиян на 2025 год – хаотизация и создание максимального количества точек конфликта, а не победа Бойко на выборах. Казалось бы, ничего нового, но мы в очередной раз наступаем на те же грабли", — подчеркнул эксперт.

По его словам, правда в том, что нельзя одновременно ставить перед собой две цели выиграть войну и выиграть выборы. Осознание этого – отправная точка для выхода из нынешнего кризиса, убежден политолог.

"Есть важное правило: "политики не обижаются". К сожалению, наш политикум во внутренней и особенно трагически во внешней жизни носит детские образы. Показать фигу сейчас – это же так круто в представлении многих. Без этого осознания, мы будем скатываться в хаос", — убежден Денисенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бойко не рассчитывает получить абсолютную власть, однако провести свою партию в Верховную Раду он может. Тем более что по мнению политологов, в Украине может быть даже более 15% избирателей, которые могут его поддержать.



