Новые правила бронирования от мобилизации: кого затронут изменения

Правительство Украины готовит новый пакет правил, регулирующих бронирование работников от мобилизации, которые должны учесть как государственные, так и общественные интересы. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Бронирование работников: Кабмин готовит изменения

Вениславский подчеркнул, что в новом постановлении будет акцент на балансе между необходимостью усиления военных ресурсов и поддержании важных государственных функций.

Он отметил, что в полиции и ГСЧС будет применяться 90%-ное бронирование, что позволит сохранить их работоспособность на должном уровне, но при этом освободить для армии тех, чьи должности менее критичны.

"Работают не только собственно полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал. И если они не являются критически важными для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы", — пояснил он.

Что касается частного сектора, то здесь также предусмотрены изменения. По словам нардепа, новое постановление не будет делать различий между государственными и частными предприятиями в плане бронирования.

"То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и т.д.", — пояснил он.

Вениславский также заявил, что Кабинет министров и Министерство экономики должны обратить внимание на случаи социально негативной реакции на бронирование, например, когда уборщики в супермаркетах оказываются полностью забронированными.

"Мы обратили внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов — например, уборщики — на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования. Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены или не военнообязанными, или женщинами.", — заявил он.

Ранее “Комментарии” писали, что народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что теневой рынок бронирования по разным расчетам варьируется от $700 000 000 до $2 000 000 000 в год.