Новые правила бронирования от мобилизации: кого затронут изменения

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Черновалова Кристина
Правительство Украины готовит новый пакет правил, регулирующих бронирование работников от мобилизации, которые должны учесть как государственные, так и общественные интересы. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Бронирование работников: Кабмин готовит изменения
Вениславский подчеркнул, что в новом постановлении будет акцент на балансе между необходимостью усиления военных ресурсов и поддержании важных государственных функций.
Он отметил, что в полиции и ГСЧС будет применяться 90%-ное бронирование, что позволит сохранить их работоспособность на должном уровне, но при этом освободить для армии тех, чьи должности менее критичны.
"Работают не только собственно полицейские или спасатели, но и другие государственные служащие, вспомогательный персонал. И если они не являются критически важными для функционирования этих органов, то я не вижу проблем для того, чтобы они были мобилизованы", — пояснил он.
Что касается частного сектора, то здесь также предусмотрены изменения. По словам нардепа, новое постановление не будет делать различий между государственными и частными предприятиями в плане бронирования.
"То есть постановление не разграничивает, что в энергетической сфере только государственные или коммунальные предприятия имеют право на 100% бронирование. Имеют право и частные предприятия, которые занимаются энергетическим оборудованием, восстановлением энергетики, фортификационными сооружениями и т.д.", — пояснил он.
Вениславский также заявил, что Кабинет министров и Министерство экономики должны обратить внимание на случаи социально негативной реакции на бронирование, например, когда уборщики в супермаркетах оказываются полностью забронированными.
"Мы обратили внимание во время работы над законом о мобилизации, что не могут быть ситуации, когда работники торговых супермаркетов — например, уборщики — на 100% забронированы. Потому что есть ряд должностей на предприятии, которые не являются критически важными для его функционирования. Во-вторых, есть много профессий, которые могут быть замещены или не военнообязанными, или женщинами.", — заявил он.
Ранее “Комментарии” писали, что народный депутат Дмитрий Наталуха отметил, что теневой рынок бронирования по разным расчетам варьируется от $700 000 000 до $2 000 000 000 в год.
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Іван Сірко
сегодня, 14:27
Кончена влада та її посіпаки! якщо мене змусять взяти зброю до рук, то Я її застосую проти вас, тих хто мене змусить цю зброю взяти до рук!!!