Николай Сольский расширяет стратегическое сотрудничество с посольством США

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Slava Kot
Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский активно расширяет сотрудничество ведомства с Государственным департаментом, Конгрессом и частными инвесторами США.
Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников
Как сообщают СМИ, Минагрополитики вместе с посольством Соединенных Штатов организовало встречу с американскими сенаторами и конгрессменами от Республиканской и Демократической партий с участием представителей общественных организаций Украины.
Во время мероприятия Николай Сольский и американские партнеры обсудили сотрудничество по стратегическим направлениям: поставка оружия, разминирование, логистика и необходимость реформирования судопроизводства и налоговой системы.
Отдельно стороны коснулись проблем с экспортом украинской агропродукции, в частности работы зернового коридора и блокировки польскими фермерами границы. Также обсуждались и внутриполитические проблемы Украины.
Кроме того, представители Конгресса заверили, что поддержка Украины по всем направлениям будет продолжаться, а Николай Сольский поблагодарил американских партнеров за неоценимую помощь.
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