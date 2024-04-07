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Николай Сольский расширяет стратегическое сотрудничество с посольством США

Министр Сольский активно вовлекает американских сенаторов в стратегические реформы в Украине.

сегодня, 17:35
Автор:
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Slava Kot
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Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский активно расширяет сотрудничество ведомства с Государственным департаментом, Конгрессом и частными инвесторами США.

Николай Сольский расширяет стратегическое сотрудничество с посольством США

Министр агрополитики Николай Сольский. Фото из открытых источников

Как сообщают СМИ, Минагрополитики вместе с посольством Соединенных Штатов организовало встречу с американскими сенаторами и конгрессменами от Республиканской и Демократической партий с участием представителей общественных организаций Украины.

Во время мероприятия Николай Сольский и американские партнеры обсудили сотрудничество по стратегическим направлениям: поставка оружия, разминирование, логистика и необходимость реформирования судопроизводства и налоговой системы.

Отдельно стороны коснулись проблем с экспортом украинской агропродукции, в частности работы зернового коридора и блокировки польскими фермерами границы. Также обсуждались и внутриполитические проблемы Украины.

Кроме того, представители Конгресса заверили, что поддержка Украины по всем направлениям будет продолжаться, а Николай Сольский поблагодарил американских партнеров за неоценимую помощь.



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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2024-04-07/ministr-agropolitiki-nikolay-solskiy-rasshiryaet-strategicheskoe-sotrudnichestvo-s-posolstvom-ssha---detali/318300
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