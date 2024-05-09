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Главная Новости Политика Украины 2024 Не прекращение боевых действий. Стало известно, о чем будут говорить на саммите мира
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Не прекращение боевых действий. Стало известно, о чем будут говорить на саммите мира

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на саммите мира в Швейцарии будут обсуждены три ключевых пункта. Среди них обмен пленными, а также продовольственная и ядерная безопасность

сегодня, 16:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Владимир Зеленский, Украина ожидает, что в рамках проведения Глобального саммита мира удастся сделать первые шаги в направлении проведения обмена пленными в формате "всех на всех", а также гражданских украинцев, незаконно удерживаемых страной-агрессором Россией.

Не прекращение боевых действий. Стало известно, о чем будут говорить на саммите мира

Владимир Зеленский

Кроме того, президент сообщил, что участники саммита имеют целью обсудить и проблемы ядерной и продовольственной безопасности.

При этом президент подчеркнул, что на саммите в Швейцарии будут присутствовать те страны, которые желают установления мира. Также глава Украины добавил, что российского диктатора Владимира Путина нужно "поставить на место", потому что он в своих захватнических планах не остановится только на территории нашего государства.

Как отметил Зеленского, "ставить на место" Путина нужно не только на поле боя. В этом контексте он подчеркнул, что Российская Федерация является большой страной, и кремлевские власти будут давить на своих людей и отправлять на фронт, не зависимого от того хотят ли они воевать, или нет.

Именно поэтому, подчеркнул глава Украины, на террористическую Россию нужно давить не только на поле боя, а на международной арене, и именно для этого необходим Глобальный саммит мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в июне в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, на котором обсудят прекращение войны в Украине. Известно, что на саммит не позвали Россию. Впрочем, в Кремле заявили, что и сами бы туда не поехали, потому что на встрече должны обсудить "формулу мира" президента Зеленского, которую в РФ считают нереалистичной. Москва не готова отдавать захваченные территории и хочет, чтобы их подарили.

При этом эксперты считают, что саммит мира не создаст предпосылок для того, чтобы между Украиной и РФ начались переговоры.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3861854-zelenskij-nazvav-osnovni-pitanna-dla-obgovorenna-na-samiti-miru.html
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