"Не на правилах": в ВР объяснили, как Украина должна работать с Трампом

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Slava Kot
Народный депутат Верховной Рады и член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на результат выборов в США, где победу одержал лидер республиканцев Дональд Трамп. По словам Гончаренко, мировой порядок при Трампе не будет работать на правилах, поэтому Украине нужно готовиться к развитию событий.
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко считает, что мир отходит от международных правил и будет держаться на заключенных соглашениях, в том числе с Дональдом Трампом.
Народный депутат отмечает, что Украина должна изменить международную политику, чтобы сосредоточиться на ресурсах, которые она сможет обменять в поддержку страны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от президентства Дональда Трампа и о том, как он будет пытаться закончить войну.
Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США. По словам президента, Украина ожидает от Соединенных Штатов продолжения поддержки и движения к справедливому миру.
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