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Главная Новости Политика Украины 2024 "Не на правилах": в ВР объяснили, как Украина должна работать с Трампом
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"Не на правилах": в ВР объяснили, как Украина должна работать с Трампом

Украина должна показать Трампу, почему она нужна США.

сегодня, 15:30
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Автор:
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Slava Kot

Народный депутат Верховной Рады и член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на результат выборов в США, где победу одержал лидер республиканцев Дональд Трамп. По словам Гончаренко, мировой порядок при Трампе не будет работать на правилах, поэтому Украине нужно готовиться к развитию событий.

"Не на правилах": в ВР объяснили, как Украина должна работать с Трампом

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко считает, что мир отходит от международных правил и будет держаться на заключенных соглашениях, в том числе с Дональдом Трампом.

"Нужно понять. По крайней мере, на время мир переходит от rules based international order к deals based international order. Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях", — считает Гончаренко.

Народный депутат отмечает, что Украина должна изменить международную политику, чтобы сосредоточиться на ресурсах, которые она сможет обменять в поддержку страны.

"Мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать — что мы имеем, и почему мы нужны. А мы имеем. Одну из лучших армий мира, ключевую роль на мировом рынке продовольствия, технологии (в первую очередь военные), ресурсы. Но это все мы должны развивать. И работать 24/7", — заметил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от президентства Дональда Трампа и о том, как он будет пытаться закончить войну.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США. По словам президента, Украина ожидает от Соединенных Штатов продолжения поддержки и движения к справедливому миру.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/44211
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