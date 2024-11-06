"Не на правилах": в ВР объяснили, как Украина должна работать с Трампом

Народный депутат Верховной Рады и член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко отреагировал на результат выборов в США, где победу одержал лидер республиканцев Дональд Трамп. По словам Гончаренко, мировой порядок при Трампе не будет работать на правилах, поэтому Украине нужно готовиться к развитию событий.

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко считает, что мир отходит от международных правил и будет держаться на заключенных соглашениях, в том числе с Дональдом Трампом.

"Нужно понять. По крайней мере, на время мир переходит от rules based international order к deals based international order. Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договоренностях", — считает Гончаренко.

Народный депутат отмечает, что Украина должна изменить международную политику, чтобы сосредоточиться на ресурсах, которые она сможет обменять в поддержку страны.

"Мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать — что мы имеем, и почему мы нужны. А мы имеем. Одну из лучших армий мира, ключевую роль на мировом рынке продовольствия, технологии (в первую очередь военные), ресурсы. Но это все мы должны развивать. И работать 24/7", — заметил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украине следует ожидать от президентства Дональда Трампа и о том, как он будет пытаться закончить войну.

Также "Комментарии" писали о реакции президента Украины Владимира Зеленского на победу Дональда Трампа на выборах в США. По словам президента, Украина ожидает от Соединенных Штатов продолжения поддержки и движения к справедливому миру.



