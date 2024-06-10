Найем объяснил, почему ушел в отставку с поста главы Агентства восстановления

Мустафа Найем подтвердил информацию о том, что он уходит с поста главы Агентства восстановления. По его словам, решение было принято им самостоятельно в связи с системными препятствиями, не дающими дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия.

Мустафа Найем

Как заявил Найем, начиная с ноября прошлого года команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий.

"Нам полностью упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции",

– заявил Найем.

Более того, по его словам, агентство начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с бессмысленными замечаниями, задерживались по несколько месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор .

"Прямо сейчас Правительство уже третий месяц не согласовывает выплату почти 150 млн евро, заимствованных государством у ЕИБ для критически важных проектов, в том числе, водопровода и защиты энергетики. Все это имеет последствия, о которых я не раз официально сообщал. Несвоевременная оплата работы подрядчиков подрывает доверие к государству; задержка с финансированием – замедляет, а в некоторых направлениях – полностью остановило строительные работы, а это – потеря доверия и рынка, и местных властей, и граждан",

– заявил Найем.

Кроме того, по его словам, с начала года Агентству существенно обрезали заработную плату – львиной части работников было урезано до 68% зарплаты. Правительство, говорит Найем, сделало это вопреки любой логике и здравому смыслу.

"И нет, у нас не было космических зарплат – старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас – 14. В результате этого с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива, о чем я неоднократно писал письма Премьер-министру Украины, СБУ, НАПК и Министерству финансов, и о чем неоднократно говорилось послами G7 на встречах с главой Правительства. Считаю, что это было сделано преднамеренно, чтобы в Агентстве, которое в определенной степени стало образцом построения процессов с "0", просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а именно Агентство сочли неэффективным и ненужным",

– заявил Найем.

При этом он добавил, что через год агентству удалось реализовать большое количество проектов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что последней каплей стало то, что правительство не разрешило Найему ехать на конференцию в Берлин.



