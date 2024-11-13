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Главная Новости Политика Украины 2024 Наступление нардепов на ТЦК: готовится громкое решение, от которого каждый хочет получить бонусы
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Наступление нардепов на ТЦК: готовится громкое решение, от которого каждый хочет получить бонусы

Нардепы начали контрнаступление против ТЦК с определенной PR-целью

сегодня, 13:00
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Ткачик Олеся

Среди политиков началась азартная конкуренция по вопросу, кто лучше примерит на себе роль "палача" ТЦК, отмечает политолог Олег Постернак.

Наступление нардепов на ТЦК: готовится громкое решение, от которого каждый хочет получить бонусы

ТЦК

В частности, эксперт упомянул о народной депутатке Юлии Яцик от "Слуги народа", которая сообщила, что парламентская комиссия рекомендовала расформировать ТЦК как орган. И вроде бы в Минобороне уже занимаются этим вопросом. По ее словам, вместо ТЦК будут созданы рекрутинговые центры. Работниками ТЦК укомплектуют 10 бригад и перенаправят их в зону боевых действий для выполнения задач.

Впоследствии, отметил Постернак, подключилась тяжелая артиллерия в лице нардепа Марьяны Безуглой. Она хочет, чтобы 50 тысяч военнослужащих ТЦК пополнили ряды боевых подразделений.

"Теперь становится ясным, что силами нардепов сегодня началось информационное контрнаступление против ТЦК с определенной PR-целью для дальнейшего громкого решения, бонус от которого планируют положить в электоральную корзину политической власти", — отметил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Безуглая прокомментировала тему расформирования ТЦК и СП и отметила, что численность структуры ТЦК и СП превышает сто тысяч человек, однако финансовой аналитики по работе этого органа ни в Минобороны, ни в Генштабе ВСУ нет.

Также "Комментарии" рассказывали , что категорически против роспуска ТЦК выступили военные. По их словам, остается один ключевой вопрос, если расформируют ТЦК, то кто будет обеспечивать тогда процесс мобилизации. Добровольцев нет, а у рекрутинговых центров нет полномочий для принудительной мобилизации, они, собственно, работают исключительно с добровольцами.




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Источник: https://www.facebook.com/oleg.posternak
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