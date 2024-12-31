Нас ведут к управляемому поражению и сливу: какой шаг власти возмутил добровольцев

Доброволец Алексей Бык подверг критике решение президента Владимира Зеленского о назначении на должность военного омбудсмена Ольги Решетиловой.

Ольга Решетилова

"Я не понимаю, как можно было военным омбудсменом назначить не ветерана с опытом и пониманием всех армейских процессов, а ездившую в оккупированный Крым левачку, которая работала на всяких "грани.ру" и последовательно ненавидела добровольческое движение. Вернее, очень хорошо понимаю. Маленькими шагами нас ведут к управляемому поражению и сливу. Но вы празднуйте, не отвлекайтесь", – отметил Алексей Бык.

Его позицию поддержали и другие волонтеры и добровольцы. Они не понимают, какие интересы военных может отстаивать Ольга Решетилова.

"Что она знает о службе об армейских порядках и о принятии решений в условиях жесткого контрнаступления врага", — отмечают они.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов.

"Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что сейчас главная задача – вместе с министерством обороны Украины и с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института убежден, что украинские воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав. в частности, предстоит реальная модернизация управления людьми в силах обороны Украины.



