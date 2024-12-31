Нас ведут к управляемому поражению и сливу: какой шаг власти возмутил добровольцев

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Ткачик Олеся
Доброволец Алексей Бык подверг критике решение президента Владимира Зеленского о назначении на должность военного омбудсмена Ольги Решетиловой.
Ольга Решетилова
Его позицию поддержали и другие волонтеры и добровольцы. Они не понимают, какие интересы военных может отстаивать Ольга Решетилова.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава Украинского государства Владимир Зеленский 30 декабря подписал указ о назначении правозащитницы Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей украинских воинов.
"Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев", — подчеркнул президент.
Глава государства добавил, что сейчас главная задача – вместе с министерством обороны Украины и с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института убежден, что украинские воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав. в частности, предстоит реальная модернизация управления людьми в силах обороны Украины.
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