Народу хватает «зрелищ». Эксперт объяснил, почему ролик с Порошенко на байке не сработает

Как считает политолог Дмитрий Воронков, ролик Петра Порошенко на байке – это, вероятнее всего, рывок на расширение электората, вернее даже его оттягивания из другого электорального поля с уклоном на молодежную аудиторию.

Порошенко на байке

"Не столько потому, что это тик-ток (это лишь платформа для дальнейшего вещания подобной продукции, хоть и с преобладающей соответствующей возрастной категорией), сколько потому, что сам сценарий ролика построен на таких молодежных атрибутах как свобода, скорость, крутость в определённой мере и дорога в неизвестность (в концепции ролика — в будущее)" , — написал в Фейсбуке Дмитрий Воронков.

По его словам, Порошенко сделал выводы из минувших выборов и отдал предпочтение стратегическому плагиату предвыборной кампании Владимира Зеленского. То есть, подчеркивает эксперт, сама концепция кампании строится на том, чтобы удивить.

"За основу взята тактика неординарного подхода к избирателям. А в качестве проводника используется соцсети, то есть виртуальные площадки вместо живого общения и стандартных ТВ визитов, как было ранее. Иными словами копирка кампании ЗЕ" , — считает Воронков.

При этом эксперт сомневается, что такая тактика Порошенко сработает, поскольку "хлеба и зрелищ", людям сейчас, увы, более чем хватает.

"Кардинально не то время для такой предвыборной стратегии. Все попытки просто растворятся на фоне того, что несёт за собой война. И людям сейчас не до развлекаловки из серии "стадион так стадион" , — считает Воронков.

По его словам, очевидно, что оппозиционные силы или готовятся к окончанию войны или намерены проталкивать тему выборов в ее разгар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Петр Порошенко заявил о том, что будет принимать участие в президентских выборах, а потом показал, как катается на байке.



