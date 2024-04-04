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Главная Новости Политика Украины 2024 Народу хватает «зрелищ». Эксперт объяснил, почему ролик с Порошенко на байке не сработает
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Народу хватает «зрелищ». Эксперт объяснил, почему ролик с Порошенко на байке не сработает

Оппозиционный силы в Украине, вероятно, готовятся к завершению войны. Именно с этим политолог Дмитрий Воронков связывает ролик лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, где он едет на байке

сегодня, 19:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как считает политолог Дмитрий Воронков, ролик Петра Порошенко на байке – это, вероятнее всего, рывок на расширение электората, вернее даже его оттягивания из другого электорального поля с уклоном на молодежную аудиторию.

Народу хватает «зрелищ». Эксперт объяснил, почему ролик с Порошенко на байке не сработает

Порошенко на байке

"Не столько потому, что это тик-ток (это лишь платформа для дальнейшего вещания подобной продукции, хоть и с преобладающей соответствующей возрастной категорией), сколько потому, что сам сценарий ролика построен на таких молодежных атрибутах как свобода, скорость, крутость в определённой мере и дорога в неизвестность (в концепции ролика — в будущее)"
, — написал в Фейсбуке Дмитрий Воронков.

По его словам, Порошенко сделал выводы из минувших выборов и отдал предпочтение стратегическому плагиату предвыборной кампании Владимира Зеленского. То есть, подчеркивает эксперт, сама концепция кампании строится на том, чтобы удивить.

"За основу взята тактика неординарного подхода к избирателям. А в качестве проводника используется соцсети, то есть виртуальные площадки вместо живого общения и стандартных ТВ визитов, как было ранее. Иными словами копирка кампании ЗЕ"
, — считает Воронков.

При этом эксперт сомневается, что такая тактика Порошенко сработает, поскольку "хлеба и зрелищ", людям сейчас, увы, более чем хватает.

"Кардинально не то время для такой предвыборной стратегии. Все попытки просто растворятся на фоне того, что несёт за собой война. И людям сейчас не до развлекаловки из серии "стадион так стадион"
, — считает Воронков.

По его словам, очевидно, что оппозиционные силы или готовятся к окончанию войны или намерены проталкивать тему выборов в ее разгар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Петр Порошенко заявил о том, что будет принимать участие в президентских выборах, а потом показал, как катается на байке.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02t8c8FgUGpChCAsRCkk8VSuPjsFY7pavDiMGMsxYinjWPKjWHHXGtiABAbgXnkEV1l&id=100002357548082
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