Народу хватает «зрелищ». Эксперт объяснил, почему ролик с Порошенко на байке не сработает

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Ткачик Олеся
Как считает политолог Дмитрий Воронков, ролик Петра Порошенко на байке – это, вероятнее всего, рывок на расширение электората, вернее даже его оттягивания из другого электорального поля с уклоном на молодежную аудиторию.
Порошенко на байке
По его словам, Порошенко сделал выводы из минувших выборов и отдал предпочтение стратегическому плагиату предвыборной кампании Владимира Зеленского. То есть, подчеркивает эксперт, сама концепция кампании строится на том, чтобы удивить.
При этом эксперт сомневается, что такая тактика Порошенко сработает, поскольку "хлеба и зрелищ", людям сейчас, увы, более чем хватает.
По его словам, очевидно, что оппозиционные силы или готовятся к окончанию войны или намерены проталкивать тему выборов в ее разгар.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Петр Порошенко заявил о том, что будет принимать участие в президентских выборах, а потом показал, как катается на байке.
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