Народный депутат соврал об украинских переселенцах: новое заявление

Народный депутат от "Слуги Народа" Максим Ткаченко заявил, что его предварительное заявление о возвращении 150 тысяч беженцев на оккупированные территории было эмоциональным и необоснованным предположением.

Народный депутат Максим Ткаченко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", член комитета Верховной рады по правам человека Максим Ткаченко опроверг свое заявление о тысячах переселенцев, которые якобы изъявили желание вернуться на оккупированные территории.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", — сказал Ткаченко.

Народный депутат пояснил, что существуют отдельные случаи, когда украинцы совершают поездки на подконтрольные РФ территории по разным причинам. Однако Ткаченко отмечает, что в этом случае речь не идет о сотнях или тысячах таких моментов. По его словам, "общей проверенной статистики даже теоретически быть не может".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", – добавил Ткаченко.

Напомним, что после заявления Ткаченко о 150 тысячах украинских беженцев, якобы вернувшихся на оккупированные территории, в частности речь шла о 70 тысячах мариупольцев, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук назвала такие слова нардепа "ложью". Также по ее словам нардеп создал "хайп ради заголовков" и своими заявлениями "поддержал вражеский нарратив".

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