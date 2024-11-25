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Народный депутат соврал об украинских переселенцах: новое заявление

После критики нардеп Ткаченко опроверг свое заявление о переселенцах, которые якобы массово возвращаются на оккупированные территории.

сегодня, 14:14
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Slava Kot

Народный депутат от "Слуги Народа" Максим Ткаченко заявил, что его предварительное заявление о возвращении 150 тысяч беженцев на оккупированные территории было эмоциональным и необоснованным предположением.

Народный депутат соврал об украинских переселенцах: новое заявление

Народный депутат Максим Ткаченко. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ", член комитета Верховной рады по правам человека Максим Ткаченко опроверг свое заявление о тысячах переселенцев, которые якобы изъявили желание вернуться на оккупированные территории.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", — сказал Ткаченко.

Народный депутат пояснил, что существуют отдельные случаи, когда украинцы совершают поездки на подконтрольные РФ территории по разным причинам. Однако Ткаченко отмечает, что в этом случае речь не идет о сотнях или тысячах таких моментов. По его словам, "общей проверенной статистики даже теоретически быть не может".

"Я высказался некорректно, поэтому хочу опровергнуть свои слова", – добавил Ткаченко.

Напомним, что после заявления Ткаченко о 150 тысячах украинских беженцев, якобы вернувшихся на оккупированные территории, в частности речь шла о 70 тысячах мариупольцев, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук назвала такие слова нардепа "ложью". Также по ее словам нардеп создал "хайп ради заголовков" и своими заявлениями "поддержал вражеский нарратив".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство расширило виды помощи для ВПЛ: кто может рассчитывать на нее и как воспользоваться государственной поддержкой.

Также "Комментарии" писали о том, что в Польше была введена программа аренды жилья для украинских беженцев.



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