Народный депутат соврал об украинских переселенцах: новое заявление

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Slava Kot
Народный депутат от "Слуги Народа" Максим Ткаченко заявил, что его предварительное заявление о возвращении 150 тысяч беженцев на оккупированные территории было эмоциональным и необоснованным предположением.
Народный депутат Максим Ткаченко. Фото из открытых источников
Как сообщает "Укринформ", член комитета Верховной рады по правам человека Максим Ткаченко опроверг свое заявление о тысячах переселенцев, которые якобы изъявили желание вернуться на оккупированные территории.
Народный депутат пояснил, что существуют отдельные случаи, когда украинцы совершают поездки на подконтрольные РФ территории по разным причинам. Однако Ткаченко отмечает, что в этом случае речь не идет о сотнях или тысячах таких моментов. По его словам, "общей проверенной статистики даже теоретически быть не может".
Напомним, что после заявления Ткаченко о 150 тысячах украинских беженцев, якобы вернувшихся на оккупированные территории, в частности речь шла о 70 тысячах мариупольцев, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук назвала такие слова нардепа "ложью". Также по ее словам нардеп создал "хайп ради заголовков" и своими заявлениями "поддержал вражеский нарратив".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство расширило виды помощи для ВПЛ: кто может рассчитывать на нее и как воспользоваться государственной поддержкой.
Также "Комментарии" писали о том, что в Польше была введена программа аренды жилья для украинских беженцев.
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