Нарезка задач партнерам и не только: в ВР оценили план победы Зеленского

Народные депутаты в соцсетях живо комментируют план победы, представленный президентом Владимиром Зеленским в Верховной Раде.

Владимир Зеленский

"Резюме пяти пунктов победы от президента Зеленского: сделайте нас сильными, и будет хорошо и вам, и нам", – написал в Фейсбуке нардеп Владимир Вятрович.

Отреагировала на план и нардеп Марьяна Безуглая.

" Политическое выступление Президента было без ранее характерной для украинских "элит" неполноценности, и уже за это спасибо", — отметила политик.

Декларацией о намерениях назвал план победы нардеп Владимир Арьев . По его мнению, президент "нарезал" задачу партнерам.

"Было только две взрослые вещи: о том, что победой будет выживание страны и о том, что внутренних врагов сейчас нет и есть общий враг – РФ. Если это было сказано не для человеческих ушей, тогда президент должен собрать все проукраинские и проевропейские политические силы и вместе написать реальный план. Его не нужно пафосно представлять с трибуны, его нужно сделать и выполнить", – отметил нардеп.

В свою очередь, нардеп Виктория Сюмар добавила, что план победы предусматривает вступление в НАТО, а затем в ЕС.

"Коллективная безопасность – НАТО – единственное, что обеспечит постоянный мир. Благодарность и пожелания в отношении партнеров – тоже хорошо. Как и заявления о безальтернативности демократии и единстве. Это, правда, стоит еще воплотить в жизнь. Как и усиление своего ВПК и армии. Как и производство ракет. Как и контролирующие функции парламента, и эффективное взаимодействие органов власти, реальное кадровое усиление правительства, реальные изменения в Минобороны", — сказала Сюмар и добавила, что без этого партнера могут наш план просто услышать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский в ВР заявил, что Путин не хочет справедливого мира и сказал, как его заставить к нему.



