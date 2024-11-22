Нардепы против Зеленского: упрекнули, что у президента полностью "ручная Рада"

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение не проводить пленарное заседание Верховной Рады из-за угрозы враждебного обстрела Народные депутаты возмутились и ответили президенту.

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“Зеленский критикует Раду и посольства за то, что они не работали. Большого прикола я не слышал еще в своей жизни. Знаете, как это выглядит в реале? Зеленский критикует Зеленского за то, что Зеленский приказал не идти Раде работать. Верховной Рады как института в Украине не существует. Потому что все, что хочет Зеленский – исполняет Рада”, – написал Гончаренко.

По его словам, Рада не решает сама. Рада не отменяет заседания, потому что так захотела, Рада не голосует законы, потому что такие захотела.

"Монобольшинство вместе с ОПЗЖ и еще парочкой людей продвигают все законы, которые нужны Зеленскому. А по поводу посольств это наверное Зеленский забыл, что посольства — это не Верховная Рада. Гончаренко.

В свою очередь Железняк попросил: "Кто-то, напомните Президенту, какая именно партия в Раде составляет монобольшинство, и соответственно определяет график работы. Больше всего, в чат председателей фракции сообщение об отмене заседания пришло уже как факт", — отметил он.

Нардеп отметил, что с другими фракциями или группами решение не обсуждалось. “Решение было принято его (президентской) партией единолично… Поэтому, можно, чтобы вы там между собой уже как-нибудь разобрались? А то пчелы против меда выходит)))”, — отметил Железняк.

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