Нардеп: Зеленский должен немедленно попросить союзников ввести войска в Украину

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Как считает Алексей Гончаренко, Киев должен обратиться к странам-союзникам с призывом ввести их войска на территорию Украины.
Алексей Гончаренко
Народный депутат убежден, что президент Владимир Зеленский должен принять решение и обратиться к союзникам с просьбой о военной помощи.
Именно поэтому Гончаренко обратился к Зеленскому с призывом дать поручение министерству иностранных дел и Минобороны внести это предложение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на нашу территорию с последующим одобрением этого Верховной Радой.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе российские террористы прорвали границу в Харьковской области и захватили несколько деревень в так называемой серой зоне. По мнению экспертов, россияне смогли добиться успеха , поскольку начали применять новую креативную тактику наступления. Также против Сил обороны сыграли отсутствие минных полей и качественных фортификационных сооружений.
Кроме того, известно, что Эммануэль Макрон отметил, что Франция может отправить свои войска в Украину при двух условиях. Первое – прорыв фронта россиянами, второе – официальное обращение о помощи от Киева.
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