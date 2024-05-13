Нардеп: Зеленский должен немедленно попросить союзников ввести войска в Украину

Как считает Алексей Гончаренко, Киев должен обратиться к странам-союзникам с призывом ввести их войска на территорию Украины.

Алексей Гончаренко

Народный депутат убежден, что президент Владимир Зеленский должен принять решение и обратиться к союзникам с просьбой о военной помощи.

"Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопросы по направлению в Украину своих войск",

– подчеркнул Гончаренко и добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды говорил о том, что готов отправить свои войска в Украину, если получит от Киева официальное обращение.

Именно поэтому Гончаренко обратился к Зеленскому с призывом дать поручение министерству иностранных дел и Минобороны внести это предложение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на нашу территорию с последующим одобрением этого Верховной Радой.

"Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, на Харьковщине, нельзя терять время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера",

– подчеркнул Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе российские террористы прорвали границу в Харьковской области и захватили несколько деревень в так называемой серой зоне. По мнению экспертов, россияне смогли добиться успеха , поскольку начали применять новую креативную тактику наступления. Также против Сил обороны сыграли отсутствие минных полей и качественных фортификационных сооружений.

Кроме того, известно, что Эммануэль Макрон отметил, что Франция может отправить свои войска в Украину при двух условиях. Первое – прорыв фронта россиянами, второе – официальное обращение о помощи от Киева.



