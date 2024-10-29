Правительство повысит зарплаты прокурорам в следующем году: учителям и врачам – нет

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Slava Kot
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что бюджетный комитет отклонил поправку, которая должна убрать увеличение зарплат для прокуроров в общей сложности почти на три миллиарда гривен, что соответствует повышению на 37%.
Прокурорам увеличат зарплаты. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк заявил, что поправки, учтенные и рекомендованные рабочей группой об отмене повышения зарплат прокурорами, не будут приняты.
По его словам, в комитете 14 проголосовали за, воздержалось – 4 и еще один член комитета голосовал против.
Напомним, что народный депутат "Европейской Солидарности" Нина Южанина заявила, что в 2025 году не будет повышения зарплат для врачей и педагогов. По ее словам, на это в проекте бюджета не заложены расходы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что средняя зарплата прокурора в Украине составляет 68 тыс. гривен, тогда как учителя более чем в пять раз меньше — около 12 тыс. гривен.
Также "Комментарии" писали о том, что по внутреннему расследованию Офиса генпрокурора обнаружили две области с аномальными показателями количества прокуроров со справками о статусе лица с инвалидностью. Каждый четвертый прокурор в Хмельницкой и Черкасской области имеет группу инвалидности, тогда как в других областях этот показатель на уровне каждого десятого.
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