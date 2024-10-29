Правительство повысит зарплаты прокурорам в следующем году: учителям и врачам – нет

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что бюджетный комитет отклонил поправку, которая должна убрать увеличение зарплат для прокуроров в общей сложности почти на три миллиарда гривен, что соответствует повышению на 37%.

Прокурорам увеличат зарплаты. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк заявил, что поправки, учтенные и рекомендованные рабочей группой об отмене повышения зарплат прокурорами, не будут приняты.

"Бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение прокурорам зарплат почти на 3 млрд грн. Это повышение на 37%. По факту Комитет согласовал увеличить в бюджете прокурорам зарплаты в 2025 году", — пишет Железняк.

По его словам, в комитете 14 проголосовали за, воздержалось – 4 и еще один член комитета голосовал против.

"Только был скандал о выплатах прокурорам – поддержали увеличить зарплаты прокурорам на 37%. Боюсь даже представить, что будет дальше….", – добавляет нардеп.

Напомним, что народный депутат "Европейской Солидарности" Нина Южанина заявила, что в 2025 году не будет повышения зарплат для врачей и педагогов. По ее словам, на это в проекте бюджета не заложены расходы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что средняя зарплата прокурора в Украине составляет 68 тыс. гривен, тогда как учителя более чем в пять раз меньше — около 12 тыс. гривен.

Также "Комментарии" писали о том, что по внутреннему расследованию Офиса генпрокурора обнаружили две области с аномальными показателями количества прокуроров со справками о статусе лица с инвалидностью. Каждый четвертый прокурор в Хмельницкой и Черкасской области имеет группу инвалидности, тогда как в других областях этот показатель на уровне каждого десятого.