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Нардеп резко критикует решение Зеленского: что предлагают в Раде

Нардеп Ирина Никорак видит необходимым вместо "тысячи от Зеленского" профинансировать украинский ВПК

сегодня, 14:40
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Кречмаровская Наталия

С 1 декабря украинцы могут подавать заявку на получение денежной помощи, которую еще называют "тысяча от Зеленского". Средства обещают выплатить всем гражданам, которые находятся в Украине на территории, подконтрольной украинским властям. Однако такое решение получило немало критики. Народная депутат Украины Ирина Никорак рассказала свое видение приоритетности расходов в условиях войны. Об этом она заявила в эфире Ранок.LIVE, сообщает портал "Комментарии".

Нардеп резко критикует решение Зеленского: что предлагают в Раде

Фото портал "Комментарии"

По ее словам, финансирование тысячи Зеленского нужно было перераспределить на сектор обороны, в частности, на развитие ВПК.

Она отметила, что принятый бюджет на 2025 год не обеспечивает даже четверти потребностей, которые были предоставлены нашими военнослужащими — в целом сектор обороны.

"Нам не хватает средств для того, чтобы и производить, и сами у себя покупать боеприпасы, например, которые стоят гораздо дешевле, чем те, которые мы получаем в качестве помощи от наших партнеров", — объяснила нардепка ситуацию с финансированием оборонного сектора.

Напомним, что в Министерстве экономики объяснили "избыточные" средства, направленные на инициативу президента, финансами из разных программ, которые не смогут освоить до конца года. При этом с 1 октября в Украине повысили налоги, мотивируя это нехваткой денег на военные нужды – поддержку ВСУ, закупку вооружения, финансирование военных программ. К каким последствиям может привести " тысяча президента " объяснил адвокат Василий Костюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кому первому выплатит " тысячу от Зеленского " "Укрпочта".




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Источник: https://www.youtube.com/live/xECiglSJFxQ
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