Нардеп поддержала мобилизацию женщин и объяснила, почему мужчины должны радоваться этому

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что она уже очень давно поддерживает идею мобилизации женщин в ряды армии. По ее словам, в Конституции нет двух видов граждан, поэтому пока даже речь идет о дискриминации.

Мобилизация женщин

"Кроме того, если будут мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовать меньше – это вам, мужчины, один из факторов, почему поддерживать мобилизацию согражданок", — отметила нардеп.

По ее мнению, начать стоило бы с мобилизации на тыловые должности: делопроизводителей, кадровиков, подразделений охраны. Безуглая говорит, что в тылу сейчас много "пристроенных" — тысячи и тысячи мужчин, которые "порешали" и которых боевые подразделения уже заждались.

"В то же время в боевые бригады гребут сейчас из тыловых подразделений не столько "роты охраны", сколько отраслевых специалистов, что приводит к потере профессионализма в вооруженных силах", — добавила политик.

Второе важное направление, по ее мнению, трудовая мобилизация, вообще забытая в Украине, для выполнения хозяйственных работ и наращивания темпов оборонной промышленности.

Война, говорит Безуглая, не может быть делом избранных, особенно когда речь идет не просто о территориях или сферах влияния, а о существовании нации и права на жизнь в целом, независимо от внутренних разборок. Без общего национального сопротивления кафиру война обречена на поражение, а украинская нация — на очередную потерю государственности, добавила нардеп.

"Неоднократно подавала подобные поправки к законам, но коллеги и чиновники всегда отступали. Парадокс: Минобороны провалило мобилизационную политику, генералитет буквально уничтожает своих солдат необдуманными решениями, но эту тему не поднимают – деликатная, видите ли. Возможно, мобилизованные женщины навели бы порядок в беспорядке", — подытожила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Берлинская заявила о том, что без мобилизации женщин война в Украине закончится полной оккупацией страны и большим количеством братских могил.



