Нардеп от Слуги народа попал в реанимацию в Харькове: подробности

Народный депутат Украины Андрей Одарченко попал в больницу в Харькове. Об этом стало известно из собственных источников.

Андрей Одарченко

"Был вызов скорой около часа ночи. Дальше срочная госпитализация. Сейчас он находится в реанимации", — сообщил собеседник.

Редакция пытается выяснить другие детали на этот счет.



Отметим, Андрею Одарченко 45 лет. В 2019 году он был избран народным депутатом 9 созыва по 170 округу (Харьков) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по антикоррупционной политике.

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