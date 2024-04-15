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Нардеп от Слуги народа попал в реанимацию в Харькове: подробности

Народный депутат Украины Андрей Одарченко попал в больницу в Харькове

сегодня, 10:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Народный депутат Украины Андрей Одарченко попал в больницу в Харькове. Об этом стало известно из собственных источников.

Нардеп от Слуги народа попал в реанимацию в Харькове: подробности

Андрей Одарченко

"Был вызов скорой около часа ночи. Дальше срочная госпитализация. Сейчас он находится в реанимации", — сообщил собеседник.

Редакция пытается выяснить другие детали на этот счет.

Отметим, Андрею Одарченко 45 лет. В 2019 году он был избран народным депутатом 9 созыва по 170 округу (Харьков) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член одноименной фракции. Член Комитета по антикоррупционной политике.

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