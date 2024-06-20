logo

BTC/USD

65120.28

ETH/USD

3532.46

LTC/USD

74.93

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Нардеп от "Слуги народа" получил почти 2,7 млн грн от сотрудницы НУШ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардеп от "Слуги народа" получил почти 2,7 млн грн от сотрудницы НУШ

Андрей Жупанин показал в своей декларации, что получил почти 2,7 млн грн от сотрудницы Института украинского языка

сегодня, 22:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин утверждает, что якобы получил почти 2,7 млн. грн. от сотрудницы Института украинского языка Данилевской Оксаны Николаевны.

Об этом, по крайней мере, свидетельствует декларация политика за 2023 год, опубликованная на сайтеНАПК . Указывается, что Данилевская, по договору отступления, передала Жупанину в 2023 году 2 966 299 грн.

Сама Данилевская не в первый раз фигурирует в декларации политика. Еще в 2020 году Жупанин указывал, что сожительствовал с лицом по имени Власова Ярослава Витальевна. И тогда Власова Ярослава Витальевна с Данилевской совместно владели квартирой общей площадью более 83 м.кв. В 2021 году Власова и Данилевская делили право собственности уже еще на одну новую квартиру – площадью более 77 кв. г. Оксана Данилевская — автор учебников и пособий для общеобразовательных учебных заведений ("Этика" для 5 и 6 классов (2005, 2006, затем 2022, 2023 (НУШ)). Размеры ее заработков в открытом доступе отсутствуют.

Нардеп от "Слуги народа" получил почти 2,7 млн грн от сотрудницы НУШ

Андрей Жупанин (фото из открытых источников)



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости