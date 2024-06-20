Нардеп от "Слуги народа" получил почти 2,7 млн грн от сотрудницы НУШ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Жупанин утверждает, что якобы получил почти 2,7 млн. грн. от сотрудницы Института украинского языка Данилевской Оксаны Николаевны.





Об этом, по крайней мере, свидетельствует декларация политика за 2023 год, опубликованная на сайте НАПК . Указывается, что Данилевская, по договору отступления, передала Жупанину в 2023 году 2 966 299 грн.





Сама Данилевская не в первый раз фигурирует в декларации политика. Еще в 2020 году Жупанин указывал, что сожительствовал с лицом по имени Власова Ярослава Витальевна. И тогда Власова Ярослава Витальевна с Данилевской совместно владели квартирой общей площадью более 83 м.кв. В 2021 году Власова и Данилевская делили право собственности уже еще на одну новую квартиру – площадью более 77 кв. г. Оксана Данилевская — автор учебников и пособий для общеобразовательных учебных заведений ("Этика" для 5 и 6 классов (2005, 2006, затем 2022, 2023 (НУШ)). Размеры ее заработков в открытом доступе отсутствуют.

Андрей Жупанин (фото из открытых источников)