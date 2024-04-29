Нардеп объяснил, как власти планируют получить доступ к банковским картам украинцев

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк подверг критике идею государственного "кэшбека" на украинские товары и указал, что власти могут получить доступ к банковским картам граждан обойдя ограничение банковской тайны.
Власти планируют получить доступ к банковским картам украинцев. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк критикует идею возврата определенных средств украинцам, которые приобрели товары, произведенные в Украине. По словам нардепа Украине "не хватает где-то несколько сотен млрд грн на военные расходы в этом году", тогда как чиновники и дальше "бегают с идеей кэшбека".
Кроме того, для получения "кэшбека" человек должен "прикрепить" свою банковскую карту в приложении "Дия" и предоставить разрешение на пересмотр транзакций. По словам нардепа, "это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны".
Ярослав Железняк добавляет, что в середине лета правительству придется вносить изменения в бюджет и искать дополнительные средства на необходимые расходы, в частности, на военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы об инициативе государственного "кэшбека".
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