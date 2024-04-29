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Нардеп объяснил, как власти планируют получить доступ к банковским картам украинцев

Из-за внедрения программы кэшбека на украинские товары, по словам нардепа, правительство может получить доступ ко всем транзакциям на банковских карточках украинцев.

сегодня, 14:25
Автор:
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Slava Kot
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Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк подверг критике идею государственного "кэшбека" на украинские товары и указал, что власти могут получить доступ к банковским картам граждан обойдя ограничение банковской тайны.

Нардеп объяснил, как власти планируют получить доступ к банковским картам украинцев

Власти планируют получить доступ к банковским картам украинцев. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк критикует идею возврата определенных средств украинцам, которые приобрели товары, произведенные в Украине. По словам нардепа Украине "не хватает где-то несколько сотен млрд грн на военные расходы в этом году", тогда как чиновники и дальше "бегают с идеей кэшбека".

"Уже наконец-то поняли, что международники никогда на такую ересь денег не дадут, поэтому нашли нераспределенные 3-10 млрд грн в бюджете и быстро хотят их на этот праздник популизма спустить. Максимально тупая, пустая, бессмысленная идея даже в мирное время", — пишет Железняк в социальных сетях.

Кроме того, для получения "кэшбека" человек должен "прикрепить" свою банковскую карту в приложении "Дия" и предоставить разрешение на пересмотр транзакций. По словам нардепа, "это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны".

Ярослав Железняк добавляет, что в середине лета правительству придется вносить изменения в бюджет и искать дополнительные средства на необходимые расходы, в частности, на военных.

"А учитывая, что брать эти деньги в таком объеме не так уж где и есть, то придется сокращать определенные расходы. И просто прошу запомнить этот момент, когда у нас то заявляют, что 2 млрд грн не нужны, то 3-10 млрд грн на популизм хотят спустить…", — заключает Железняк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что думают украинцы об инициативе государственного "кэшбека".



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