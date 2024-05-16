Нардеп напугал прогнозом и заявил, зачем в Украине срочно нужны западные войска

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, следует признать, что Третья мировая война уже началась. При этом он подчеркнул, что отправка западных войск в Украину – это вопрос международной безопасности.

Алексей Гончаренко

При этом он добавил, что есть только одна возможность окончить эту войну.

"Единственная возможность ее закончить и не дать Путину вместе с его партнерами из Китая и Ирана пойти дальше – это отправить подкрепление в Украину",

– подчеркнул нардеп.

Гончаренко считает, что войска необходимо отправлять прямо сейчас.

"Пока еще можно. Потому что дальше Западным странам придется защищать уже себя",

– подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Алексей Гончаренко официально обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратиться к западным партнерам с просьбой срочно ввести их войска в Украину. Такое заявление нардепа было сделано на фоне наступления русских военных в Харьковской области.

Впрочем, военные подвергли критике нардепа Гончаренко и обвинили его в том, что он распространяет панические настроения среди украинцев. В частности, речь идет о ситуации в Харьковской области. Так, народный депутат заявил, что город Волчанск перешел под российскую оккупацию, хотя эта информация не соответствует действительности. Также военные не поняли критику нардепа и его обвинения в адрес военных в том, что они не выстроили фортификационные сооружения и не заменяли территорию на границе с Россией. Военные считают, что за такие действия Гончаренко нужно наказать. При этом они предложили политику не критиковать, а самому собрать команду и сделать все то, чего, по его мнению, не хватает Харьковской области.