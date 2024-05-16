Нардеп напугал прогнозом и заявил, зачем в Украине срочно нужны западные войска

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Ткачик Олеся
По словам народного депутата Алексея Гончаренко, следует признать, что Третья мировая война уже началась. При этом он подчеркнул, что отправка западных войск в Украину – это вопрос международной безопасности.
Алексей Гончаренко
При этом он добавил, что есть только одна возможность окончить эту войну.
Гончаренко считает, что войска необходимо отправлять прямо сейчас.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее Алексей Гончаренко официально обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом обратиться к западным партнерам с просьбой срочно ввести их войска в Украину. Такое заявление нардепа было сделано на фоне наступления русских военных в Харьковской области.
Впрочем, военные подвергли критике нардепа Гончаренко и обвинили его в том, что он распространяет панические настроения среди украинцев. В частности, речь идет о ситуации в Харьковской области. Так, народный депутат заявил, что город Волчанск перешел под российскую оккупацию, хотя эта информация не соответствует действительности. Также военные не поняли критику нардепа и его обвинения в адрес военных в том, что они не выстроили фортификационные сооружения и не заменяли территорию на границе с Россией. Военные считают, что за такие действия Гончаренко нужно наказать. При этом они предложили политику не критиковать, а самому собрать команду и сделать все то, чего, по его мнению, не хватает Харьковской области.
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