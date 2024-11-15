Нардеп: Кабмин одобрил популизм под названием «1000 грн всем и на все»

Кабинет министров одобрил выдачу украинцам так называемой "тысячи Зеленского" – инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1 000 грн каждому украинцу. Выплату начнут выдавать с 1 декабря. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Facebook подтвердил нардеп Ярослав Железняк.

Кабмин. Фото: из открытых источников

"Кабмин одобрил популизм под названием "1000 грн. всем и на все", — прокомментировал парламентарий.

Ярослав Железняк напомнил, средства будут направлены из Фонда безработицы.

"Их можно было направить на более приоритетные потребности (в том числе и военных), но желание сохранить рейтинг и воплощать идиотские идеи победило…", — написал нардеп.

Ярослав Железняк добавил, будет еще "красивее" выглядеть, когда с ноября повысят налоги для белого бизнеса, которые принимали под лозунгами денег нет.

В комментариях к посту парламентария пользователи соцсети сразу же подметили ряд деталей.

"То есть, правительство нашло 300 млрд грн на проедание!!!", – написал Виктор Гольдский.

"Ох, теперь заживем!", – написал Михаил Шубан.

"Инфляция съест эти 5 копеек", – отметил Александр Леменов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский 25 октября записал новое обращение к украинскому народу. В нем президент рассказал о помощи, которую получит каждая семья. Новая программа поддержки населения предусматривает выделение по 1 тысяче гривен на каждого члена семьи. Однако потратить ее можно будет только на определенные категории. В сети сразу же заговорили о "Вовиной тысяче", интерпретируя ее с "Юлиной тысячей" премьера Тимошенко в 2008 году. О чем говорит такая инициатива власти? К чему возникают вопросы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



