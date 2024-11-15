Нардеп: Кабмин одобрил популизм под названием «1000 грн всем и на все»

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кабинет министров одобрил выдачу украинцам так называемой "тысячи Зеленского" – инициативу президента Владимира Зеленского по выплате 1 000 грн каждому украинцу. Выплату начнут выдавать с 1 декабря. Как передает портал "Комментарии", эту информацию у себя в Facebook подтвердил нардеп Ярослав Железняк.
Кабмин. Фото: из открытых источников
Ярослав Железняк напомнил, средства будут направлены из Фонда безработицы.
Ярослав Железняк добавил, будет еще "красивее" выглядеть, когда с ноября повысят налоги для белого бизнеса, которые принимали под лозунгами денег нет.
В комментариях к посту парламентария пользователи соцсети сразу же подметили ряд деталей.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский 25 октября записал новое обращение к украинскому народу. В нем президент рассказал о помощи, которую получит каждая семья. Новая программа поддержки населения предусматривает выделение по 1 тысяче гривен на каждого члена семьи. Однако потратить ее можно будет только на определенные категории. В сети сразу же заговорили о "Вовиной тысяче", интерпретируя ее с "Юлиной тысячей" премьера Тимошенко в 2008 году. О чем говорит такая инициатива власти? К чему возникают вопросы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Новости