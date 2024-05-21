Нардеп Геращенко решила пожаловаться Европарламенту на Стефанчука: что произошло

Нардеп Ирина Геращенко обвинила председателя Верховной Ралы Руслана Стефанчука в проявлении сексизма, потому что он пренебрежительно назвал ее "девочкой".

Ирина Геращенко

"Подобное выражение в любом европейском парламенте стоило бы спикеру должности и карьеры. И только в ВР слуги могут это терпеть",

– отметила нардеп.

При этом Геращенко пообещала сделать все для того, чтобы глава Верховной Рады получил ответственность за свое неуважительное отношение к ней.

"Я сделаю все, чтобы сексист и хамло Стефанчук понес ответственность за все зло, которое он совершает, за обесценивание парламента и лидерство украинских женщин, попытку разрушить и нивелировать все, что так тяжело создавалось",

– заявила нардеп.

Кроме того, Геращенко пообещала отправить письмо президентке Европарламента Роберте Мецоли и другим коллегам, потому что такие вещи не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, в сексистский скандал в свое время попал и Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента. В частности, на пресс-конференции он назвал журналистку "Детектор Медиа" Марину Барановскую "дорогенькой". После этого журналистку поддержали многие коллеги, и даже выпустили футболки с надписью "я тобі не дорогенька".

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты от "Европейской солидарности" 21 мая заблокировали трибуну Верховной Рады, поскольку таким образом добивались вынесения на рассмотрение парламента вопроса о создании ВСК по строительству фортификационных сооружений и обеспечению армии дронами. Как раз во время блокировки трибуны Стефанчук и назвал Геращенко "девочкой".