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Главная Новости Политика Украины 2024 Нардеп Геращенко решила пожаловаться Европарламенту на Стефанчука: что произошло
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Нардеп Геращенко решила пожаловаться Европарламенту на Стефанчука: что произошло

Народный депутат Ирина Геращенко обвинила председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука в сексизме, потому что он позволил себе назвать ее «девочкой». Нардеп пообещала пожаловаться на него в Европарламент

сегодня, 17:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Нардеп Ирина Геращенко обвинила председателя Верховной Ралы Руслана Стефанчука в проявлении сексизма, потому что он пренебрежительно назвал ее "девочкой".

Нардеп Геращенко решила пожаловаться Европарламенту на Стефанчука: что произошло

Ирина Геращенко

"Подобное выражение в любом европейском парламенте стоило бы спикеру должности и карьеры. И только в ВР слуги могут это терпеть",
– отметила нардеп.

При этом Геращенко пообещала сделать все для того, чтобы глава Верховной Рады получил ответственность за свое неуважительное отношение к ней.

"Я сделаю все, чтобы сексист и хамло Стефанчук понес ответственность за все зло, которое он совершает, за обесценивание парламента и лидерство украинских женщин, попытку разрушить и нивелировать все, что так тяжело создавалось",
– заявила нардеп.

Кроме того, Геращенко пообещала отправить письмо президентке Европарламента Роберте Мецоли и другим коллегам, потому что такие вещи не должны оставаться безнаказанными.

Напомним, в сексистский скандал в свое время попал и Петр Порошенко, занимавший в то время пост президента. В частности, на пресс-конференции он назвал журналистку "Детектор Медиа" Марину Барановскую "дорогенькой". После этого журналистку поддержали многие коллеги, и даже выпустили футболки с надписью "я тобі не дорогенька".

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты от "Европейской солидарности" 21 мая заблокировали трибуну Верховной Рады, поскольку таким образом добивались вынесения на рассмотрение парламента вопроса о создании ВСК по строительству фортификационных сооружений и обеспечению армии дронами. Как раз во время блокировки трибуны Стефанчук и назвал Геращенко "девочкой".




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid0S2sYD51UKwE6X9buybZUk58wjzy9wnvoJdGGpgdjVNn7qyZHBzKHvPaFT5AoWAmgl
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Ігор

сегодня, 16:41

Гладкий та ситий, тому й не вихований!


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