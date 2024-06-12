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Главная Новости Политика Украины 2024 Нардеп Безуглая «нашла» для главы Минобороны Умерова новую должность
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Нардеп Безуглая «нашла» для главы Минобороны Умерова новую должность

Нардеп Марьяна Безуглая считает, что министр обороны Рустем Умеров мог бы стать вице-премьером

сегодня, 15:59
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметила народный депутат Марианна Безуглая, идея создания должности "оборонного" вице-премьера в Кабинете Министров Украины обсуждалась неоднократно. По словам политика, ее реализация затянулась.

Нардеп Безуглая «нашла» для главы Минобороны Умерова новую должность

Марьяна Безуглая

Безуглая говорит, что в Кабмине Украины есть разные вице-премьеры, но до сих пор нет того, кто координирует сферу обороны в воюющей стране: Министерство обороны, Минстратегпром, Минветеранов, часть составляющих МВД в условиях военного положения и т.д.

"Это смущает и это — досадно, о чем я неоднократно отмечала во время внутренних коммуникаций. Учитывая дипломатические и координационные навыки Рустема Умерова, этот пост мог бы стать дальнейшим развитием его карьеры. Речь не столько о жестком контроле и менеджменте оборонного ведомства, сколько о координационной и согласительной составляющей. Рассуждение и наблюдение за происходящей ситуацией, определение тенденций и перспектив",
– отметила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что недавно Марьяна Безуглая раскритиковала работу Рустема Умерова в должности министра обороны. В частности, она спрашивала, когда в Украине будет министр обороны, а не завхоз, не дипломатический порученец и не коуч по персональному росту, а министр обороны. Тогда она призвала Умерова не бояться быть "нехорошим" для генералов. Кроме того, по ее мнению, министр обороны должен бороться с произволом генералов и защищать военных.

При этом известно, что Безуглая сейчас системно критикует главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, он отмечается автократическим управлением и запер все общение на себе.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02iw3X2cQWMzih4YfcGzGyjjJNRpA9x6UMHNpTNLTeGtJhpDxjVE6g9ZgpCLC9PBeol
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