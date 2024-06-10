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НАБУ продолжает расследование против бывшего нардепа Пашинского

Сергей Пашинский остается на свободе, несмотря на обвинения в коррупции

сегодня, 21:00
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Украине антикоррупционные скандалы не новость, но когда на горизонте появляется имя бывшего народного депутата Сергея Пашинского, дело приобретает особый резонанс. НАБУ тянет расследование, начавшееся еще зимой, где Пашинского обвиняют в использовании третьих лиц для установления контроля над целым рядом огромных активов. Это могло бы звучать убедительно, если бы не одно "но" — настоящих доказательств пока нет.

НАБУ продолжает расследование против бывшего нардепа Пашинского

Сергей Пашинский остается на свободе, несмотря на обвинения в коррупции

В данный момент Сергей Пашинский находится на свободе, и все, что имеем — это бурные обсуждения в медиа и заверения НАБУ, что все "в работе". Да, ответственность важна, но не превращается ли это все в театр, где главные актеры время от времени меняют маски, но конечный занавес так и не падает.

Преждевременное и неконтролируемое разглашение сведений досудебного расследования может не только повлиять на его течение, помешать полноте и объективности установления обстоятельств уголовного правонарушения, но и нанести вред интересам потерпевшего, подозреваемого и другим участникам уголовного производства. 3 учитывая вышесказанное, предоставление другой запрашиваемой информации пока невозможно”, — говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, что "Украинская бронетехника", компания, принадлежащая сфере оборонной промышленности и с которой связывают Пашинского, демонстрирует астрономический рост в доходах — со 103 миллионов гривен в 2021 году до 32,4 миллиарда в 2023 году. Этот рост, безусловно, частично обусловлен увеличением спроса на военную продукцию в условиях войны. Однако ситуация вокруг "Украинской бронетехники" ставит под сомнение , не переплетаются ли здесь линии личного обогащения с национальными интересами.

Согласно расследованию, Пашинский мог быть "реальным владельцем" из-за своих близких ассоциированных лиц, таких как Николай Кузьма, являющийся сейчас официальным владельцем компании.

Среди ряда продуктов, которые компания начала производить после 2015 года, – бронированные автомобили "Варта" и "Новатор", а также минометы калибром 60, 82 и 120 мм. Неудивительно, что некоторые наблюдатели видят здесь не просто удивительный бизнес-успех, а сложную игру, где главный приз – не новые бронированные машины, а контроль огромных сумм.

Что известно о Сергее Пашинском

Сергей Пашинский начинал свою карьеру в качестве банкира, занимая должность заместителя председателя правления Сбербанка в 1999-2000 годах. Его политический путь начался с попытки входа в парламент в 2002 году, когда он баллотировался от блока "Против всех", но его кандидатура была снята.

Впоследствии Пашинский стал советником тогдашнего премьер-министра Юлии Тимошенко, прежде чем занять руководящий пост в государственном предприятии Укррезерв.

В период с 2012 по 2014 год, как депутат от "Батькивщина", Пашинский активно участвовал в событиях Евромайдана. После этих событий он кратко занимал должность и. главы Администрации Президента Украины, но уже в 2014 году его имущество было арестовано в связи с иском о возмещении ущерба за захват Дома профсоюзов во время акций протеста.

Его деятельность в набсовете Укроборонпрома также вызвала бурную реакцию общественности, особенно обвинения в коррупции при закупках оборонного оборудования.

Наибольший общественный резонанс вызвал инцидент 2016, когда Пашинский выстрелил в мужчину во время конфликта.

К 2019 году Пашинский снова вернулся в Верховную Раду как член Народного фронта и глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В этом же году он был задержан по подозрению в незаконном завладении землей. Пашинский заявил, что его преследование имеет политический подтекст.




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