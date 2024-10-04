На фоне последних провалов на фронте Зеленскому предлагают вернуть Залужного

В последнее время враг захватил Угледар, Авдеевку, Гродовку, Новогродовку и Украинский. При этом Курская офензива явно пробуксовывает, отметил политик Андрей Денисенко.

Валерий Залужный

"Это следствие фатального устранения Зеленским большей части военного руководства Украины во главе с генералом Залужным", — отметил он.

По его словам, может быть Александр Сырский неплохой главком, но по уровню доверия в армии и обществе, среди западных союзников, а, главное, по достижениям на фронтах — существенно уступает Залужному.

"И если Зеленский все еще опасается президентского рейтинга железного генерала, то этот страх и противопоставление Залужному только наращивает собственный антирейтинг Зе", — считает политик.

Кроме того, он посоветовал властям меньше думать о возможных выборах в 2025 году, а заняться победой в войне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Валерия Залужного уволили якобы потому, что у него были высокие рейтинги и Офис президента это не устраивало. После увольнения Залужного отправили работать послом в Британию.

Также "Комментарии" рассказывали , что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Украина вместе с партнерами должна выиграть войну благодаря всеобъемлющей стратегии. По словам Залужного, есть три важных элемента победы Украины в войне. По его словам, Украина вместе со своими партнерами должна выиграть эту войну. Для того чтобы это стало возможным, нам нужна всеобъемлющая стратегия для победы. Стратегия, выходящая за пределы простой выдержки следующей атаки или удержания очередной линии обороны.





