На фоне критики с отсутствием фортификаций и минных полей министр обороны где-то «исчез»

Критическая ситуация в Харьковской области вызывает ряд вопросов о том, где бетонные укрепления, где минные поля и где делся министр обороны Рустем Умеров, отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Рустем Умеров

"На нас идет наступление",

— напомнил Гончаренко и добавил, что именно прямой обязанностью министра обороны является обеспечение всем необходимым военных, отражающим нашествие захватчиков.

То есть, подчеркнул политик, все выглядит как абсолютная деградация государственных институтов.

"Не суметь покопать лопатой и экскаватором, чтобы не потерять наш город, это жесть. А что будет дальше?

– интересуется нардеп.

По его прогнозу, дальше российские террористы подвезут ствольную артиллерию и будут с захваченных территорий спокойно бить по Харькову.

"Сколько будет погибших? Сколько разрушений будет? И кто будет в этом виноват?

– спрашивает нардеп.

После этого, добавляет он, Силы обороны снова будут героически побеждать врага. Правда, по его словам, лучше бы все делать без этого ненужного героизма, но с надлежащими фортификационными сооружениями и минными полями. И для этого, подчеркнул нардеп, просто нужно выполнять свои должностные обязанности.

При этом нардеп Виктория Сюмар напомнила, что два месяца назад монобольшинство начало рекламную кампанию по строительству фортификационных сооружений. Тогда говорит нардеп, коллеги от "Слуги народа" ехали на фронт и показывали красивые фото оборонительных рубежей. Правда, по ее словам, фотографии были сделаны в Запорожской области.

В то же время, говорит Сюмар, другие депутаты посетили участки на границе и там заметили острую проблему с оборонными рубежами.

"Было откровенно плохо. Кое-где – лучше, а кое-где – ну совсем плохо. К сожалению, те действительно очень неглубокие рвы были не под Киевом, а в полутора километрах от границы с Россией. Более того, даже таких рвов было откровенно недостаточно для удержания наступления врага хотя бы на несколько часов. О бетонных сооружениях, о габионах, о соединенных между собой пунктах наблюдений я вообще умолчу",

– написала в Фейсбуке нардеп.

Однако, по ее словам, информация о ненадлежащем состоянии оборонных сооружений, полученная нардепами, была просто проигнорирована. Как следствие, враг прорвал оборону в Харьковской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по мнению военных,заминировать всю серую зону нереально. А вот проблема с оборонными рубежами действительно есть.