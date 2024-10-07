На Банковой готовят референдум: о чем могут спросить у украинцев

Вопрос вступления Украины в НАТО является одним из ключевых в войне России против Украины. На днях в НАТО заявили, что Украина может получить членство в альянсе даже при наличии оккупированных территорий. Как украинцы могут отреагировать на предложение вступления в НАТО при территориальных уступкам, рассказал политтехнолог Олег Постернак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".



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По мнению эксперта, взгляды общества разделятся на три основных категории:

Одна часть общества нормально воспримет подобные договоренности. Так отреагируют люди, уставшие от войны. Они хотят получить определенный "проблеск" относительно будущего.

Вторая часть людей категорически не воспримет такие договоренности. Невозвращение украинских территорий для них не станет успехом.

Третья часть – это люди, которые, с одной стороны, устали от войны, но с другой – не простят власти потери территорий.

“У власти на Банковой будет специальный выход из этой ситуации. Возможно, после 5 ноября мы увидим новую реальность. Скорее всего, так и будет. На Банковой готовится сценарий референдума по вступлению Украины в НАТО в случае принятия решения. Этот референдум может прийтись на парламентские и президентские выборы”, – подытожил эксперт.

Напомним, что Украине предлагают "немецкий вариант" присоединения к НАТО. Что он предполагает, читайте подробнее здесь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на прошлой неделе ударный дрон, запущенный россиянами на территорию Украины, залетел в Румынию. Где нашли обломки "шахеда", читайте по ссылке.



