Мобилизация заключенных. Особенности закона, который планирует принять Рада

Мобилизированные осужденные будут служить в отдельных специализированных подразделениях ВСУ. У командиров армейских частей будет возможность отказаться от заключенных.

В Украине разрешат мобилизацию заключенных. Фото из открытых источников

Как рассказала народный депутат Украины Елена Шуляк, благодаря новому закону в ряды украинской армии удастся мобилизовать тысячи осужденных.

Мобилизированные заключенные будут служить в отдельных специализированных частях или отдельных специализированных подразделениях и только с согласия командира части. Заключенные будут вступать в ВСУ на добровольной основе.

"Есть добровольное согласие. С одной стороны, такое согласие служить дает сам осужденный. Но этого согласия будет недостаточно. Требуется обязательное согласие воинской части, командира воинской части, который будет согласен взять конкретного осужденного на службу", — отметила Елена Шуляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале вторжения РФ в украинских спецслужбах и других государственных органах было много предателей, работавших на врага, однако сейчас их гораздо меньше. По словам украинского президента, война в значительной степени помогла выявить должностных лиц, работавших на Россию.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что из-за неспособности поддержать Украину на фоне наступления РФ США стремительно теряют доверие стратегических партнеров в Европе и Азии. Соответствующие выводы делает военно-аналитический портал Defense Express, анализируя недавние заявления мировых лидеров. Издание пишет, что "неоказанием помощи Украине США уничтожают свое положение гаранта безопасности", что с каждым днем "становится не просто очевидным, а максимально публичным на уровне высших государственных инстанций".