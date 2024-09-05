МинКуско и МинПУК: в ВР рассказали об абсурдных изменениях в правительстве

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Ткачик Олеся
В правительстве таки намерены создать Министерство единства, а возможно еще и добавить в него Министерство реинтеграции вместе, отметила нардеп София Федина.
Верховная Рада
При этом она утверждает, что каждый потенциальный министр должен подтвердить тотальную лояльность Офиса Президента, поэтому Офис сам инспирирует своими действиями вопросы легитимности или нелегитимности правительства.
Высмеял новые инициативы по изменениям в правительстве и нардеп Владимир Арьев.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. 4 сентября на заседании фракции "Слуга народа" были озвучены кандидатуры новых министров. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, МИД возглавит Андрей Сибига. Минрегион-вицепремьер — Алексей Кулеба. Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина. Министерство ветеранов – Наталья Калмыкова. Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. Министерство аграрной политики — Виталий Коваль. Министерство молодежи – Матвей Бедный. Минэкологии – Светлана Гринчук. Минстратпром – Герман Сметанин.
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