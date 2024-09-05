МинКуско и МинПУК: в ВР рассказали об абсурдных изменениях в правительстве

В правительстве таки намерены создать Министерство единства, а возможно еще и добавить в него Министерство реинтеграции вместе, отметила нардеп София Федина.

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"О переформатировании министерств люди уже шутят, что Минэнерго можно объединить с Минстратегпромом и назвать Министерством мощности. Министерства культуры оказалось мало и теперь будет минКуско-министерство культуры и стратегических коммуникаций. Где-то так и выглядит кадровая политика власти: делаем непонятно, что и непонятно почему, но каждый раз – мощно. Министров переставляем спустя рукава, отпускаем их без отчета", — отметила нардеп.

При этом она утверждает, что каждый потенциальный министр должен подтвердить тотальную лояльность Офиса Президента, поэтому Офис сам инспирирует своими действиями вопросы легитимности или нелегитимности правительства.



Высмеял новые инициативы по изменениям в правительстве и нардеп Владимир Арьев.

" Я больше не могу! Арахамия анонсировала новую правительственную структуру — Министерство повернення украинцев. Сокращено МинПук. У них много креативных идей. Минкульт будет называться Министерством культуры и стратегических коммуникаций. Сокращено МинКиско", — отметил в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. 4 сентября на заседании фракции "Слуга народа" были озвучены кандидатуры новых министров. Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, МИД возглавит Андрей Сибига. Минрегион-вицепремьер — Алексей Кулеба. Министр юстиции-вице-премьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина. Министерство ветеранов – Наталья Калмыкова. Министерство культуры и информационной политики Николай Точицкий. Министерство аграрной политики — Виталий Коваль. Министерство молодежи – Матвей Бедный. Минэкологии – Светлана Гринчук. Минстратпром – Герман Сметанин.



