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Министр энергетики подставил: Зеленский опозорился в Берлине

Минэнерго подставило президента Владимира Зеленского, предоставив ему неадекватные данные, считают эксперты

сегодня, 17:39
Автор:
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Ткачик Олеся
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Владимир Зеленский на конференции "Ukraine Recovery Conference" заявил, что Украина до конца года построит до одного гигаватта газовой маневренной генерации. Да еще 4 гигаватты в ближайшие годы.

Министр энергетики подставил: Зеленский опозорился в Берлине

Лана Зеркаль

Как считает бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, в реальности это невозможно. По ее словам, газовое поколение не строится в течение шести месяцев с момента заявления.

"Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды, как ими управлять — в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили",
– заявила Зеркаль в Фейсбуке.

Кроме того, она утверждает, что построить четыре гигаватты также нереально. По ее словам, дело в том, что на мировом рынке просто нет столько производителей оборудования.

"И нецелесообразно. Все, что можно сделать – построить фундаменты. Вместо настоящих проектов децентрализованной генерации, состоящих из микса технологий: батареи, ветер, газ, биомасса",
– заявила Зеркаль.

При этом она утверждает, что министр энергетики просто не мог не знать, что дает президенту Зеленскому ложную информацию.

"Наши международные партнеры знают, что заявлено невозможно. Почему министр подготовил тезисы, которые ударят по имиджу государства и Зеленского уже в декабре — загадка",
– заявила Зеркаль.

Кстати, о чем-то подобном заявил и народный депутат Владимир Арьев .

"Я не знаю какой дегенерат решил подсунуть в речь Зеленскому историю об одном гигаватте маневровой газотурбинной генерации в этом году, но от такой хлестаковщины страна только проигрывает в глазах цивилизованного мира, ведь этот бред был произнесен на берлинской конференции по восстановлению Украины",
– заявил нардеп в Фейсбуке.

По его словам, одна такая станция производит 25 мегаватт электроэнергии. Стоимость установки колеблется около 15 миллионов долларов. Это, говорит нардеп, без проектирования, подготовки, подключения – только железо. В этом году Зеленский пообещал установить 40 станций стоимостью более 600 миллионов долларов.

Ок, если деньги дадут партнеры. Но и они не решат проблему. Это не то же, что прийти в строительный супермаркет и купить дизель-генератор. Произвести и установить такое количество станций за полгода — заведомо нереальная задача",
– считает политик.

При этом он подчеркнул, что даже одну газотурбинную, подаренную американцами, Минэнерго с Энергоатомом устанавливали год.

"Поэтому для специалистов такие заявления президента становятся проявлением неадекватности",
– подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Берлине проходит конференция по восстановлению Украины.




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Источник: https://politics.comments.ua/
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