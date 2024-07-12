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Михаил Жернаков избегает мобилизации

Киевская школа экономики опровергает факт трудоустройство Михаила Жернакова

сегодня, 15:04
Автор:
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Черновалова Кристина
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Руководитель "Фундации "DEJURE" Михаил Жернаков подал в военную справку о трудоустройстве преподавателем в частном университете Киевская школа экономики, получил на этом основании отсрочку от мобилизации, и после этого уволился.

Михаил Жернаков избегает мобилизации

Михаил Жернаков в центре скандала с уклонением от мобилизации

Эта справка помогла ему избежать уголовного преследования за уклонение от мобилизации. Однако президент университета Тимофей Милованов сообщил , что Жернаков пока не работает в вузе.

Об этом пишет "Закон и бизнес". Издание отмечает, что ранее Жернаков разыскивался из-за неявки по повестке. Впоследствии он был задержан и оштрафован на 5300 грн.

Тогда по результатам прохождения ВЛК он был признан полностью пригодным к военной службе. А ранее установленный диагноз относительно плоскостопия опровергнут как основывающийся на недостоверной информации.

Как раз после этого Жернаков предоставил справку, работающую преподавателем в КШЭ на 0,75 ставки и имеющую научную степень доктора наук.

Напомним, ранее стало известно, что ДБР расследует два уголовных дела — за уклонение от мобилизации и подделку документов НАПК, участником которых является антикоррупционер Виталий Шабунин.

Сам Шабунин якобы считается боевым медиком и получает надбавки за службу, оставаясь в Киеве.



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