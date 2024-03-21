Месяц работы, эффект ноль. Когда ВР начнет рассматривать законопроект о мобилизации

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко 21 марта ровно месяц, как закончили принимать поправки к мобилизационному/демобилизационному законопроекту.

Верховная Рада

"Месяц, как этот документ, рассматривает Комитет по нацбезопасности. И я напомню, что было подано более 4 тысяч правок, по состоянию на данный момент не рассмотрены и половины",

– отметил нардеп.

По его словам, это все выглядит как абсурд.

"Военные говорят — нужна замена, нужна ротация, нужна демобилизация. Парламент – устраивает себе "каникулы", раз в три недели у нас заседание. А законопроект еще даже близко не готов к голосованию во втором чтении. Это не системная работа, это бардак. И если уж быть до конца откровенным, то это п*здец",

– подчеркнул Гончаренко.

Действительно, военные настаивают на том, что мобилизацию в Украине нужно усилить. В частности, военный 56-й бригады с позывным "Дед" заявил, что мобилизация должна быть жесткой. По его словам, это нужно, чтобы было больше подразделений и бригад, чтобы стало легче. Как подчеркнул военный, их бригада уже год находится на нуле без ротации. По его словам, это очень тяжело, многие военные не выдерживают физически, ведь среди них есть раненые и контуженные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты проголосовали в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации и подали к нему более 4000 правок, чтобы усовершенствовать его и убрать нормы, нарушающие Конституцию. Долгое время в комитете просто обсуждали концепцию голосования по поводу правок и только недавно перешли к голосованию по ним.

Ранее было ожидание, что законопроект о мобилизации во втором чтении удастся принять уже в апреле.