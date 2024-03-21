Месяц работы, эффект ноль. Когда ВР начнет рассматривать законопроект о мобилизации

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Ткачик Олеся
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко 21 марта ровно месяц, как закончили принимать поправки к мобилизационному/демобилизационному законопроекту.
Верховная Рада
По его словам, это все выглядит как абсурд.
Действительно, военные настаивают на том, что мобилизацию в Украине нужно усилить. В частности, военный 56-й бригады с позывным "Дед" заявил, что мобилизация должна быть жесткой. По его словам, это нужно, чтобы было больше подразделений и бригад, чтобы стало легче. Как подчеркнул военный, их бригада уже год находится на нуле без ротации. По его словам, это очень тяжело, многие военные не выдерживают физически, ведь среди них есть раненые и контуженные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты проголосовали в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации и подали к нему более 4000 правок, чтобы усовершенствовать его и убрать нормы, нарушающие Конституцию. Долгое время в комитете просто обсуждали концепцию голосования по поводу правок и только недавно перешли к голосованию по ним.
Ранее было ожидание, что законопроект о мобилизации во втором чтении удастся принять уже в апреле.
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