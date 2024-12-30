Маск назвал Зеленского "чемпионом всех времен": что не понравилось бизнесмену

Американский бизнесмен Илон Маск не раз выступал с критикой президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз американский бизнесмен подверг критике оказание очередной помощи Украине.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Илон Маск назвал президента Владимира Зеленского "чемпионом всех времен по обману США", пишет издание "Киев24".

“Байден посылает Украине еще 2,5 миллиарда долларов – потому что 175 миллиардов оказалось недостаточно. Между тем Трамп готовится определить приоритеты для Америки, обещая скорейшее решение этой бесконечной волны затрат”, — написал Х криптоинвестор и ведущий Марио Нафул.

На сообщение отреагировал юрист Клей Томпсон, который написал: "Зеленский действительно совершил одно из самых больших денежных ограблений всех времен".

Маск согласился с ним, отреагировав: "Чемпион всех времен".









Стоит отметить, что Томпсон в своем аккаунте на платформе Х не скрывает, что сотрудничает с российской пропагандой, в частности, RT.

Напомним, в ноябре президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" прокомментировал международную дипломатию по завершению войны в Украине и отметил, сможет ли Дональд Трамп принудить Украину к переговорам с РФ.

На слова Зеленского, как писал портал "Комментарии", отреагировал Илон Маск, заявил о "прекрасном чувстве юмора".

Владимир Зеленский заявил, что с Украиной риторика "садись и слушай" не работает. “И это не потому, что мы такие, а потому, что мы так должны относиться к любой стране, любому народу, лидерам – уважать. Это принцип равенства, за который мы и боремся”, — заявил Зеленский.

"У него потрясающее чувство юмора", — отреагировал на это Маск и поставил смайлик.