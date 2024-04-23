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Лишение доступа к консульским услугам. МИД берет под контроль мужчин за границей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Твиттере подтвердил информацию, что некоторые консульские услуги будут приостановлены для находящихся за кодоном украинских мужчин. По его словам, нельзя бросить государство и требовать от него услуг

23 апреля 2024, 17:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если мужчина призывного возраста находится за границей, он не освобождается автоматом от своей конституционной обязанности защищать свою страну, заявил Дмитрий Кулеба.

Лишение доступа к консульским услугам. МИД берет под контроль мужчин за границей

Дмитрий Кулеба

Министр подчеркнул, что в условиях широкомасштабной агрессии России главным приоритетом является именно защита Украины и на это направлены все действия министерства иностранных дел.

Кулеба рассказал, что некоторые мужчины призывного возраста уехали за границу и таким образом продемонстрировали, что вопрос выживания государства для них не является приоритетом. При этом они приходят в консульства и хотят получить от государства услуги.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, — так это не работает",
– отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что выезд за границу автоматически не освобождает мужчин призывного возраста от обязанностей перед своей страной.

Именно поэтому, подчеркнул Кулеба, он поручил принять необходимые меры для восстановления справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

"Это будет честно",
– подчеркнул глава министерства иностранных дел.

При этом он пообещал, что впоследствии министерство предоставит все разъяснения, касающиеся порядка получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

При этом известно, что предоставление консульских услуг для украинских мужчин будет приостановлено с 23 апреля. Уже ряд консульств перестали предоставлять такие услуги, пока не получат разъяснений на этот счет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, можно ли депортировать украинских мужчин из-за границы на войну.




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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1782698433440096360
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