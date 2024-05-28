«Легитимность» Стефанчука: эксперт указал на нестыковки в заявлениях Путина

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин специально выбрал момент, когда президент Владимир Зеленский находится за рубежом, чтобы заявить о "легитимности" главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, считает политолог Алексей Копытько.
Руслан Стефанчук
Эксперт подчеркнул, что в ходе зарубежных визитов западные лидеры подтверждают, что история "после 21 мая" — это российская выдумка, на которую не обращают внимание.
При этом эксперт напомнил, что в 2014 году Путин отказывался коммуницировать с и.о. президента Александром Турчиновым, указывая, что диалог может идти только на уровне спикеров, ибо круг полномочий Турчинова неясен и надо ждать выборов.
Второй нестыковкой, по его словам, является то, что кремлёвские деятели годами продвигали тезис, что вся украинская власть является порождением "госпереворота", поэтому под большим вопросом. А тут оказывается, что ВРУ вполне приемлема и обладает необходимыми полномочиями, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Стефанчук отреагировал на "признание его легитимной властью".
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