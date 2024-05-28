«Легитимность» Стефанчука: эксперт указал на нестыковки в заявлениях Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин специально выбрал момент, когда президент Владимир Зеленский находится за рубежом, чтобы заявить о "легитимности" главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, считает политолог Алексей Копытько.

Руслан Стефанчук

Эксперт подчеркнул, что в ходе зарубежных визитов западные лидеры подтверждают, что история "после 21 мая" — это российская выдумка, на которую не обращают внимание.

"Смысл путинского вброса ясен. С одной стороны – это очередная попытка расшатать ситуацию. Причём шатать будут на всех уровнях. На местном, в войсках и т.д. С другой – это сигнал незападным странам, которые собираются участвовать в "саммите мире" и попытка снизить уровень представительства", - считает Копытько.

При этом эксперт напомнил, что в 2014 году Путин отказывался коммуницировать с и.о. президента Александром Турчиновым, указывая, что диалог может идти только на уровне спикеров, ибо круг полномочий Турчинова неясен и надо ждать выборов.

"Сейчас же его вполне устраивает Стефанчук как легальный и легитимный держатель полномочий президента до выборов. Это первая нестыковочка", - заявил политолог.

Второй нестыковкой, по его словам, является то, что кремлёвские деятели годами продвигали тезис, что вся украинская власть является порождением "госпереворота", поэтому под большим вопросом. А тут оказывается, что ВРУ вполне приемлема и обладает необходимыми полномочиями, добавил эксперт.

"То есть, когда Москве выгодно, она готова воспринимать кого угодно, хоть талибан, хоть ХАМАС. И даже Стефанчук годится. Это лишь попытка создать пункт, который при желании можно будет либо превратить в повод для ухода от дискуссии, либо расторговать в переговорах. В общем, это российская игра, вот пусть с Лукашенко в неё играют или ещё с кем", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Стефанчук отреагировал на "признание его легитимной властью".



