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Главная Новости Политика Украины 2024 «Легитимность» Стефанчука: эксперт указал на нестыковки в заявлениях Путина
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«Легитимность» Стефанчука: эксперт указал на нестыковки в заявлениях Путина

Кремлевский диктатор Владимир Путин специально выбрал время, когда президент Владимир Зеленский отсутствует в стране и назвал спикера Руслана Стефанчука «легитимной властью», считает политолог Алексей Копытько

сегодня, 19:23
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин специально выбрал момент, когда президент Владимир Зеленский находится за рубежом, чтобы заявить о "легитимности" главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, считает политолог Алексей Копытько.

«Легитимность» Стефанчука: эксперт указал на нестыковки в заявлениях Путина

Руслан Стефанчук

Эксперт подчеркнул, что в ходе зарубежных визитов западные лидеры подтверждают, что история "после 21 мая" — это российская выдумка, на которую не обращают внимание.

"Смысл путинского вброса ясен. С одной стороны – это очередная попытка расшатать ситуацию. Причём шатать будут на всех уровнях. На местном, в войсках и т.д. С другой – это сигнал незападным странам, которые собираются участвовать в "саммите мире" и попытка снизить уровень представительства",
- считает Копытько.

При этом эксперт напомнил, что в 2014 году Путин отказывался коммуницировать с и.о. президента Александром Турчиновым, указывая, что диалог может идти только на уровне спикеров, ибо круг полномочий Турчинова неясен и надо ждать выборов.

"Сейчас же его вполне устраивает Стефанчук как легальный и легитимный держатель полномочий президента до выборов. Это первая нестыковочка",
- заявил политолог.

Второй нестыковкой, по его словам, является то, что кремлёвские деятели годами продвигали тезис, что вся украинская власть является порождением "госпереворота", поэтому под большим вопросом. А тут оказывается, что ВРУ вполне приемлема и обладает необходимыми полномочиями, добавил эксперт.

"То есть, когда Москве выгодно, она готова воспринимать кого угодно, хоть талибан, хоть ХАМАС. И даже Стефанчук годится. Это лишь попытка создать пункт, который при желании можно будет либо превратить в повод для ухода от дискуссии, либо расторговать в переговорах. В общем, это российская игра, вот пусть с Лукашенко в неё играют или ещё с кем",
— подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Стефанчук отреагировал на "признание его легитимной властью".




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0juVt99MEovhT5kt1cThdkNDJ9c9x7vT3GL4XrQLCuAHw8TPyu8yyAeNMRY4qs7mwl
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