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Кулеба признался, когда начал готовиться к полномасштабной войне

Кулеба: октябрь 2021-го стал началом подготовки МИД к полномасштабной войне

сегодня, 13:09
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Черновалова Кристина

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России между партнерами Украины царила настоящая неразбериха. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу. По его словам, с осени 2021 года у разных стран были собственные версии будущего: одни предупреждали о неизбежном нападении, а другие уверяли, что полномасштабной войны не будет.

Кулеба признался, когда начал готовиться к полномасштабной войне

Как МИД Украины под руководством Кулебы готовился к войне

Кулеба рассказал, что говорящие о вероятности нападения не могли предоставить конкретных деталей относительно масштаба боевых действий, и прогнозы часто выглядели размытыми. Первые сигналы поступили от США.

Соединенные Штаты сначала просто предупредили, что у них есть информация, что такое решение уже принято. на Донбассе. В частности, говорили и о ракетных ударах. Но еще раз подчеркиваю — более подробной информации не было", — рассказал дипломат.                        

С октября 2021 года Министерство иностранных дел начало готовиться к кризису на случай худшего сценария. Кулеба подчеркнул, что к тому времени не мог официально заявить об угрозе войны, но лично уже понимал, что риск был очень высоким.               

"Конечно, поэтому я в октябре собрал руководящий состав МИД и туманно намекнул: "А представьте, что мы с вами окажемся в кризисе невиданных масштабов, когда нет связи и нарушены все линии коммуникации" и так далее. Мы внутри, министерство, дипломатическое служба, знаем, что делать, у нас все протоколы прописаны? доисторические инструкции, которые никто никогда не читал и не готовился", – объяснил он .



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Источник: https://24tv.ua/intervyu-kuleboyu-pro-pershi-dni-viyni-partneriv-peregovori-rosiyeyu_n2679659
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