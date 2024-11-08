Кулеба признался, когда начал готовиться к полномасштабной войне

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Черновалова Кристина
За несколько месяцев до полномасштабного вторжения России между партнерами Украины царила настоящая неразбериха. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью 24 каналу. По его словам, с осени 2021 года у разных стран были собственные версии будущего: одни предупреждали о неизбежном нападении, а другие уверяли, что полномасштабной войны не будет.
Как МИД Украины под руководством Кулебы готовился к войне
Кулеба рассказал, что говорящие о вероятности нападения не могли предоставить конкретных деталей относительно масштаба боевых действий, и прогнозы часто выглядели размытыми. Первые сигналы поступили от США.
С октября 2021 года Министерство иностранных дел начало готовиться к кризису на случай худшего сценария. Кулеба подчеркнул, что к тому времени не мог официально заявить об угрозе войны, но лично уже понимал, что риск был очень высоким.
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