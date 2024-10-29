Кучма заявил, что у Украины было два варианта избежать войны: что было сделано не так

Леонид Кучма, второй президент Украины (1994–2005 гг.), в интервью для "Интерфакс-Украина" высказал мнение о том, что у Украины были два противоположных пути во избежание войны с Россией: укрепить обороноспособность до уровня, который бы заставил Россию отказаться от нападения, или сдаться без сопротивления.

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

К сожалению, по его словам, украинские лидеры долгое время не действовали в направлении первого варианта. В то же время он подчеркнул, что в 2022 году было принято принципиальное решение не выбирать путь капитуляции.

"К сожалению, в течение долгих лет наши лидеры не делали первого. К счастью, в 2022 году они не сделали второго", – подчеркнул политик.

Кучма также подчеркнул, что удар по пророссийским структурам, в частности по Медведчуку в 2021 году, стал ключевым моментом для осознания Путиным, что "мягкий сценарий" по покорению Украины из-за внутренней дестабилизации не сработает. Это, по мнению экспрезидента, подтолкнуло российского лидера к избранию военного сценария.

"Конечно, война не была единственным сценарием для Путина. Понятно, что он предпочел бы более легкие способы поставить нас под свою власть. Наверное, первая ставка была на "пятую колонну", на провоцирование в Украине внутреннего раскола. Но не получилось ", – говорит экспрезидент.

Кучма выразил уверенность, что более активная позиция Запада могла бы остановить развитие агрессии. Он отметил, что если бы западные государства при первых признаках подготовки к вторжению России ввели превентивные санкции и четко обозначили последствия для Москвы, это могло бы остановить Путина с начала войны.

"Если бы при первых очевидных признаках подготовки российской агрессии они не пытались умиротворить Кремль, а четко обозначили перспективы наказания (уже не говорю о введении превентивных санкций) – это могло бы остановить Путина", – ответил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма оценил шансы Зеленского на переизбрание