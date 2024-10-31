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Кучма заявил, что после войны Украина должна иметь экономические контакты с РФ

Украина после войны должна наладить экономические контакты с Россией, считает Кучма

сегодня, 21:20
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Лиля Воробьева

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что после войны Украине придется искать пути получения репараций от России. Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Кучма заявил, что после войны Украина должна иметь экономические контакты с РФ

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

"Других связей, по крайней мере в первые послевоенные годы, я представить не могу. Как будет дальше? Я не знаю. В целом политические отношения в значительной степени определяются историей и идеологией. Экономические же – географией и геологией. При всех условиях Россия останется с нами рядом" географически. И в недрах России останется, как я часто говорю, вся таблица Менделеева. Так что, казалось бы, география и геология призывают нас не зарекаться от перспектив экономического взаимодействия с Россией. Но мы никогда не забудем историю, особенно самую свежую. сказал Кучма.

Он добавил, что после второй мировой войны Германия прошла процесс денацификации, благодаря которому ее граждане осознали преступления прошлого. По его мнению, для того чтобы Россия могла измениться, ей необходим подобный процесс – деимпериализация.

Кучма также отметил, что без лишения агрессивной имперской идеологии Россия останется страной, готовой снова прибегать к агрессии.

"Мир еще может заставить ядерное государство отказаться от агрессии против соседей, но он не может заставить его поменять свою собственную агрессивную имперскую психологию, если она сама этого не захочет. А без этого Россия останется огромной территорией с населением, которое с готовностью дало одурманить себя наркотиком" имперской агрессии, успело отведать крови и, похоже, ее вкус ему понравился. Вы можете представить себе торговлю и экономическую кооперацию с агрессивной страной и народом, однажды уже попытавшимися уничтожить вас и по случаю "могут повторить"? Я – не могу", – подытожил Кучма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Кучма заявил, что у Украины было два варианта избежать войны



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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/1023565.html?fbclid=IwY2xjawGNyHNleHRuA2FlbQIxMQABHWVlj3SYJeoEKUXbQx0BEy_Psrit535oPqVE3RQLrmzvEbaU5yHlDHzuLw_aem_mop9VqRE0zF3phrWFT_vWQ
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