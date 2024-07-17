Косу выбросила: Тимошенко появилась с новой прической и в дорогом дизайнерском платье (ФОТО)

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила 25-летие партии в дорогом дизайнерском платье-вышиванку. На западе вместо своей фирменной косы она сделала локоны.

Юлия Тимошенко (фото из открытых источников)

Фотограф Александр Прокопенко опубликовал фотоотчет с происшествия, а сайт Oboz.ua уточнил, что платье Тимошенко создано дизайнером Юлией Магдич и ее стоимость составляет около 110 тысяч гривен.

Интересно, что ранее политик уже показывалась в этом наряде в своих соцсетях во время празднования Рождества, однако тогда она появилась с собранными в хвост волосами вместо локонов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ показали, как Тимошенко встретила начало нового года в Дубае . Известный украинский политик, нардеп лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко начала новый год в Дубае (ОАЭ). Об этом говорится в расследовании журналиста "УП" Михаила Ткача.

Сообщается, что Тимошенко проводила время на вилле пятизвездочной гостиницы "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра. По утверждению источников УП в Дубае, Тимошенко ведет осторожный образ жизни. Ее невозможно увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие. Покидая помещение, лидер "Батькивщины" по осторожности садится в авто не на улице, а в подземном паркинге.

Однако журналистам удалось наблюдать за отдыхом Тимошенко и ее мужа на закрытом частном пляже гостиницы 5 января. Однако как только Тимошенко заметила внимание к себе, она сразу покинула пляж.

Отметим, что также разразился скандал с нардепом "Слуги народа" Николаем Тищенко, который не стесняясь заявил, что он за границей, в солнечном Таиланде.



