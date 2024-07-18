Кому оторвать яйца: какое решение власти по энергетике разозлило нардепа

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что на заседании бюджетного комитета Верховной Рады сегодня докладывают представители Расчетной палаты.

Алексей Гончаренко

Как говорит нардеп, по их официальной информации за первое полугодие 2024 года, запланированные Госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21% меньше запланированного, а в первом квартале вообще не осуществлялись.

"Еще раз! Первый квартал расходы на защиту объектов энергетики не производились вообще! Затем в марте русские обстрелы. И даже после этого используются эти средства меньше запланированного. КОМУ, КОМУ оторвать яйца за это?! Или хотя бы заселить на 24 этаж без света, без лифта, с электро плитой в 35 градусную жару", — написал в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал изменения в украинской энергосистеме. По его словам, украинцам будут меньше выключать свет с 20-х чисел июля. Кроме того, премьер рассказал о программах поддержки для разных категорий населения, которые смогут обеспечить электроэнергию при выключении света.

При этом некоторые эксперты утверждают , что в начале осени в Украине могут перестать выключать свет. Основным условием этого будет отсутствие российских ракетных ударов, а также завершение ремонта энергоблоков на АЭС.

Впрочем, есть и пессимистические прогнозы, по которым осенью и зимой украинцы будут в течение суток всего несколько часов со светом. Отдельные эксперты даже рекомендовать гражданам иметь план Б в виде избушки где-то в селе, где можно отапливать помещение дровами.



