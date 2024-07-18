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Главная Новости Политика Украины 2024 Кому оторвать яйца: какое решение власти по энергетике разозлило нардепа
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Кому оторвать яйца: какое решение власти по энергетике разозлило нардепа

На защиту объектов энергетики в первом квартале не использовали ни копейки

сегодня, 14:25 comments1409
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Ткачик Олеся

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что на заседании бюджетного комитета Верховной Рады сегодня докладывают представители Расчетной палаты.

Кому оторвать яйца: какое решение власти по энергетике разозлило нардепа

Алексей Гончаренко

Как говорит нардеп, по их официальной информации за первое полугодие 2024 года, запланированные Госбюджетом расходы на защиту объектов энергетики и критической инфраструктуры были выполнены на 21% меньше запланированного, а в первом квартале вообще не осуществлялись.

"Еще раз! Первый квартал расходы на защиту объектов энергетики не производились вообще! Затем в марте русские обстрелы. И даже после этого используются эти средства меньше запланированного. КОМУ, КОМУ оторвать яйца за это?! Или хотя бы заселить на 24 этаж без света, без лифта, с электро плитой в 35 градусную жару", — написал в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал изменения в украинской энергосистеме. По его словам, украинцам будут меньше выключать свет с 20-х чисел июля. Кроме того, премьер рассказал о программах поддержки для разных категорий населения, которые смогут обеспечить электроэнергию при выключении света.

При этом некоторые эксперты утверждают , что в начале осени в Украине могут перестать выключать свет. Основным условием этого будет отсутствие российских ракетных ударов, а также завершение ремонта энергоблоков на АЭС.

Впрочем, есть и пессимистические прогнозы, по которым осенью и зимой украинцы будут в течение суток всего несколько часов со светом. Отдельные эксперты даже рекомендовать гражданам иметь план Б в виде избушки где-то в селе, где можно отапливать помещение дровами.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid022hgTUToZH4gUnMmCRJpas7ACDxLkMwzUCQGFYTioARKvEns3cmTPMjvN1453hNAil
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