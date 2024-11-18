Комитет одобрил ко второму чтению проект Бюджета 2025 года: кого не устроил новое распределение средств

Сегодня комитет по бюджету принял проект Госбюджета-2025 ко второму чтению и внес финальные правки в текст проекта. Далее — голосование в зале во ІІ чтении и в целом за весь законопроект . Но не обошлось без споров. Единственным проголосовавшим "против" депутатом стал Алексей Гончаренко, назвав бюджет "очень плохим".

Госбюджет-2025 согласован ко второму чтению

Главная причина несогласия – неприятие предложения перенаправить затраты на ремонт дорог в поддержку армии.

Поправка моя, чтобы затраты по ремонту дорог отдать на армию — не прошла. Кешбек, заоблачные зарплаты некоторым чиновникам и другой идиотизм – остались. В бюджете остаются деньги на марафон, но нет поднятия зарплат и социальных выплат. Это очень плохой бюджет, который я точно не поддерживаю”, – отметил Гончаренко.

В то же время, народный депутат Роксолана Пидласа рассказала, что именно изменилось до второго чтения на уровне Комитета:

2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны. Оставили 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители и, соответственно, отменяем субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн, Разрешили прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн). 128 млн Укрзализныци на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, (фактически – железнодорожного полотна). Софинансирование – обязательное условие предоставления европейских средств, 277,1 млн грн НАН, в том числе на исследования в военной сфере, Исключили возможность политическим партиям покупать военные ОВГЗ (статья 49 бюджета), Исключили обязательство больницам держать деньги на счетах в Казначействе (пункт 28 заключительных положений).

Отметим, что заседание Рады состоится уже на этой неделе, где и пройдет финальное голосование в целом по закону.