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Когда в Украине усилят мобилизацию: в ВРУ назвали месяц

Новый закон о мобилизации заработает до начала лета

29 марта 2024, 23:41
Автор:
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Марьян Ощановский
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Закон, предусматривающий новые правила мобилизации в Украине, может заработать в конце мая или начале июня, считает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Когда в Украине усилят мобилизацию: в ВРУ назвали месяц

В Раде озвучили сроки усиления мобилизации. Фото из открытых источников

По оценкам депутата, после рассмотрения в комитетах проект закона будет внесен в сессионный зал украинского парламента ориентировочно 10-11 апреля.

Ярослав Железняк прогнозирует, что закон об усилении мобилизации будет быстро проголосован в Верховной Раде, однако затем оппозиция может внести "блокирующее постановление", которое задержит подписание уже принятого закона.

В итоге закон подпишут в конце апреля или начале мая, а через месяц (конец мая – начало июня) документ вступит в силу, предполагает депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.



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Источник: https://t.me/yzheleznyak/7920
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