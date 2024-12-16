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Когда РФ согласится на переговоры: сколько Путин еще планирует наступать на Украину

Все ожидают, что Трамп закончит войну в Украине, однако для этого нужно получить согласие Путина

сегодня, 10:45
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Ткачик Олеся

Многие украинцы считают, что выборы состоятся уже весной. Наверное, потому что новоизбранный президент США Дональд Трамп закончит войну через 48 часов, предположил общественный деятель Валерий Пекарь.

Когда РФ согласится на переговоры: сколько Путин еще планирует наступать на Украину

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, по его словам, чтобы закончить войну, нужно сначала получить согласие России на переговоры.

"По моим оценкам, это произойдет осенью 2025 года, когда ключевые российские ресурсы начнут заканчиваться. К этому времени россияне будут пытаться нас дожать, а вдруг удастся (и удастся, если мы досрочно перейдем из режима войны в режим выборов). Дальше полгода будут продолжаться сложные переговоры. После этого мирное соглашение. Дальше полгода до выборов. То есть где-то середина 2026 года. Итак, говорить о выборах сейчас очень рано", — считает Пекарь.

Конечно, добавляет эксперт, российский режим может посыпаться и раньше двух недель, как режим Башара Асада, и это может начаться в любой момент, например, завтра утром.

"Но каждого черного лебедя кто-то предусмотрительно лелеет, а я таких признаков пока не вижу", — добавил эксперт.

Между тем, добавляет Пекарь, украинское информационное пространство наполнено вредными мифами, и миф о скорых выборах — только один из них. Другой, подчеркивает эксперт, это миф о том, что выборов в Украине вроде бы требуют западные союзники.

"Это не так. Подобные заявления делали только фрики, никем не уполномоченные или кандидаты на какие-то должности в новой администрации, чтобы выделиться. Еще один миф: нам нужно скопировать чей-то опыт, чтобы провести выборы. Но на самом деле нет ни одного государства с такими вызовами, как у нас сейчас. Изучение опытов других стран с аналогичными, на первый взгляд, ситуациями доказывает, что они не аналогичны, и этот опыт не релевантен", — убежден Пекарь.

Кроме того, он подчеркивает, что в Украине отсутствует законодательство для проведения послевоенных выборов. Ситуация просто не описана в нормативно правовых актах, а имеющиеся описания под нее не подходят. Законодательство нужно тщательно и раньше времени разрабатывать, желательно без спешки.

Наконец, добавляет Пекарь, без обновления реестра избирателей никакие выборы провести невозможно. А это довольно трудная, долгая и медленная работа.

"Итак, дамы и господа, выключаем режим выборов, если кто-то включил. И вспоминаем, что сначала война, победа, приемлемые условия мира. И только потом выборы. Иначе может случиться, что выборов уже больше не будет никогда", — отметил Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Бойко, вероятно, планирует создать свою партию и с ней пойти на выборы.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid02rB4UeLfBA6TKePvJvgnxcG7uF2j3WXYniuFsbrXbqrAEuV6u8rFBsvNFCkHpnmAfl
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