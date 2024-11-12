"Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского

"Кратко о дальнейшем развитии ситуации со Стерненко и Сырским: клоун против воина, и воин здесь — не тот, кто в погонах", — так охарактеризовала ситуацию со Стерненко одиозная народная депутат Марьяна Безугла, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По ее убеждению, все инновации в армию приносят гражданские или мобилизованные гражданские, тогда как управляющие кадровые только мешают, воспринимают гражданских как второсортных и прямо вредят тупыми решениями и нежеланием меняться. "Олицетворением отсталого, мстительного и упрямого рабовладельца является наш Главнокомандующий ВСУ, который, по сути, работает на врага", — написала она на своей странице в Facebook.









Она убеждена, что путь к победе возможен только при превращении ВСУ в современную корпорацию с мощной аналитической составляющей, где эффективность каждого элемента просчитывается, ценится жизнь гражданина, снят барьер между гражданским и военным. "ВСУ должны стать "корпорацией национального сопротивления" тем, что 90% кадровых полковников и генералов не только не способны создать, но даже осознать. При полном агрессивном отсутствии желания у генералов управленческую и кадровую революцию мог бы осуществить Президент, но его промедление с решениями обращает маховик истории против нас. Каждый день”, — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее народная депутат Безуглая рассказала о своем отношении к возвращающим в оккупацию переселенцам. Она считает, что все ВПЛ, которые возвращаются домой, но в оккупацию, являются предателями.

Подробнее о ее убеждении можно узнать по ссылке.



