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Главная Новости Политика Украины 2024 "Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского
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"Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского

Безуглая назвала Главнокомандующего клоуном: нардепка обвиняет в бездействии не только Сырского, но и Зеленского

сегодня, 14:14
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Кречмаровская Наталия

"Кратко о дальнейшем развитии ситуации со Стерненко и Сырским: клоун против воина, и воин здесь — не тот, кто в погонах", — так охарактеризовала ситуацию со Стерненко одиозная народная депутат Марьяна Безугла, сообщает портал "Комментарии".

"Клоун против воина": Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского

Фото портал "Комментарии"

По ее убеждению, все инновации в армию приносят гражданские или мобилизованные гражданские, тогда как управляющие кадровые только мешают, воспринимают гражданских как второсортных и прямо вредят тупыми решениями и нежеланием меняться. "Олицетворением отсталого, мстительного и упрямого рабовладельца является наш Главнокомандующий ВСУ, который, по сути, работает на врага", — написала она на своей странице в Facebook.


”Клоун против воина”: Безуглая набросилась не только на Сырского, но и на Зеленского - фото 2


Она убеждена, что путь к победе возможен только при превращении ВСУ в современную корпорацию с мощной аналитической составляющей, где эффективность каждого элемента просчитывается, ценится жизнь гражданина, снят барьер между гражданским и военным. "ВСУ должны стать "корпорацией национального сопротивления" тем, что 90% кадровых полковников и генералов не только не способны создать, но даже осознать. При полном агрессивном отсутствии желания у генералов управленческую и кадровую революцию мог бы осуществить Президент, но его промедление с решениями обращает маховик истории против нас. Каждый день”, — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ранее народная депутат Безуглая рассказала о своем отношении к возвращающим в оккупацию переселенцам. Она считает, что все ВПЛ, которые возвращаются домой, но в оккупацию, являются предателями.

Подробнее о ее убеждении можно узнать по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid0GXZwwSyQ8dzAY7xAmgc7pFeyHkRHyLHpJzmYt1MdZXanza2Kag73cFiwYrEgqrCml
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