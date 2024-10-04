Катастрофически не хватает людей: в ВР выступили за мобилизацию с 20 лет

Народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко поддерживает уменьшение призывного возраста в армию.

Мобилизация в Украине

По его словам, во всем мире нет такого, что молодые люди с 18 лет не призываются. При этом он добавил, что такую позицию в Украине не могут понять за границей.

"Мне пишут мои коллеги конгрессмены, которые говорят, мы даем вам вооружение. Вы там говорите, что у вас нет людей, а как это так, что у вас до 25 лет не призываются. Это как? Мне трудно объяснить, потому что я не знаю почему. Ну, у меня юридически есть ответ, потому что у нас юридически там прописано в законе. Но реально, когда мы сражаемся в самой жесткой войне, в которой когда-либо приходилось быть нашей стране, а у нас избирательно кто-то призывается, кто-то не призывается ", – говорит нардеп.

По его словам, это правда, что в Украине тезис снижения мобилизационного возраста не популярен. Но правда в том, говорит политик, что на фронте действительно не хватает молодых людей. Костенко отмечает, что противники такой мобилизации говорят о потерянном поколении, мол, если отправить молодежь на фронт, то это будет потерянное поколение.

"Мол, они пойдут на войну и у нас будет потерянное поколение. Ну смотрите, если они сейчас не хотят идти защищать эту страну, значит, они уже потеряное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет идти защищать свою Родину. И мы должны это понимать", — заявил Костенко.

Нардеп заявил, что он считает, что мобилизационный возраст нужно снижать.

"Моя позиция такова, пусть не с 18, пусть с 20 лет, мы должны призывать, комплектовать и все вместе драться за нашу страну. У нас можно выбираться депутатом и принимать сложные управленческие решения с 21 года, а воевать с 25, что-то здесь не играет", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что темпы мобилизации в Украине замедлились по сравнению с предыдущими месяцами, что требует принятия "радикальных мер".



