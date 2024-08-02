Каких полномочий вам еще не хватает: В ВР на фоне коррупционных скандалов обратились к Зеленскому

В Украине почти за два миллиарда гривен Национальное мемориальное кладбище будет строить фирма, которая была создана через сутки после того, как был объявлен конкурс.

Владимир Зеленский

"Строить Национальное военное мемориальное кладбище будет фирма, зарегистрированная на следующий день после объявления тендера на строительство! Цена вопроса – почти 1,8 миллиарда гривен. Фирма "Консорциум Бильдинг ЮА", формально принадлежащая двум одесситам, зарегистрирована в Киеве именно под этот проект. У нее нет должного оборудования, но через три недели после объявления миллиардного конкурса, она стала и единственным участником, и победителем. То есть, конкурс объявляли под заранее определенных людей, которые будут дерибанить государственные деньги, да еще и на памяти погибших воинов", — написал в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев.

О том, что деньги начинают воровать даже на кладбищах для военных, заявил в Фейсбуке и нардеп Алексей Гончаренко.

"Просто никакого стоп крана. Во время войны так плевать в лицо семьям погибших военных", — отметил нардеп.



При этом нардеп Алексей Кучеренко провел параллель с попыткой властей повысить налоги.

" Фирму, выигравшую тендер на 1.8 млрд грн на строительство военного кладбища, создали через сутки после объявления конкурса. На этом фоне попытки власти поднять налоги выглядят ничтожными и циничными. Фортификации, укрытие для энергообъектов, фонд восстановления, теперь кладбище. У меня вопрос к президенту Зеленскому – Вы не способны навести порядок в этой сфере?! Каких еще полномочий Вам для этого не хватает? Какой еще закон нужно принять?! – написал в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально вчера возник скандал из-за выбора БО "Благотворительный фонд "Охматдет" победителя тендера на ремонт корпуса больницы, поврежденного в результате удара РФ. Выбранная компания оказалась малоизвестной, а предложенные ею цены на ремонт были одними из самых высоких.



