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Каких полномочий вам еще не хватает: В ВР на фоне коррупционных скандалов обратились к Зеленскому

В Украине очередной коррупционный скандал, тендер на строительство мемориального кладбища выиграла фирма, созданная после объявления конкурса

сегодня, 12:06 comments1522
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Ткачик Олеся

В Украине почти за два миллиарда гривен Национальное мемориальное кладбище будет строить фирма, которая была создана через сутки после того, как был объявлен конкурс.

Каких полномочий вам еще не хватает: В ВР на фоне коррупционных скандалов обратились к Зеленскому

Владимир Зеленский

"Строить Национальное военное мемориальное кладбище будет фирма, зарегистрированная на следующий день после объявления тендера на строительство! Цена вопроса – почти 1,8 миллиарда гривен. Фирма "Консорциум Бильдинг ЮА", формально принадлежащая двум одесситам, зарегистрирована в Киеве именно под этот проект. У нее нет должного оборудования, но через три недели после объявления миллиардного конкурса, она стала и единственным участником, и победителем. То есть, конкурс объявляли под заранее определенных людей, которые будут дерибанить государственные деньги, да еще и на памяти погибших воинов", — написал в Фейсбуке нардеп Владимир Арьев.

О том, что деньги начинают воровать даже на кладбищах для военных, заявил в Фейсбуке и нардеп Алексей Гончаренко.

"Просто никакого стоп крана. Во время войны так плевать в лицо семьям погибших военных", — отметил нардеп.

При этом нардеп Алексей Кучеренко провел параллель с попыткой властей повысить налоги.

" Фирму, выигравшую тендер на 1.8 млрд грн на строительство военного кладбища, создали через сутки после объявления конкурса. На этом фоне попытки власти поднять налоги выглядят ничтожными и циничными. Фортификации, укрытие для энергообъектов, фонд восстановления, теперь кладбище. У меня вопрос к президенту Зеленскому – Вы не способны навести порядок в этой сфере?! Каких еще полномочий Вам для этого не хватает? Какой еще закон нужно принять?! – написал в Фейсбуке нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что буквально вчера возник скандал из-за выбора БО "Благотворительный фонд "Охматдет" победителя тендера на ремонт корпуса больницы, поврежденного в результате удара РФ. Выбранная компания оказалась малоизвестной, а предложенные ею цены на ремонт были одними из самых высоких.




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