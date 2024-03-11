Какие министерства нужно сократить: что решили украинцы

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил об инициативе сократить на треть количество министерств в Украине. Портал "Комментарии" со ссылкой на опрос компании Active Group выяснил, какие министерства хотели бы сократить украинцы.



Какие министерства сократили бы украинцы. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 83,5% украинцев поддерживают уменьшение количества министерств в Украине. Против такой инициативы выступает 6,7% опрошенных.

Наибольшее количество голосов за сокращение получило Министерство культуры и информационной политики – 35,5%. Второе министерство, которое сократили бы украинцы – это Министерство молодежи и спорта – 32,8%. Тройку лидеров по голосам замыкает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры – 31,5%.

Среди лидеров на сокращение оказались Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – 30,5% и 25,9% соответственно.

Наименьшее количество голосов за сокращение получило Министерство обороны – 3,5%. За ним следует Министерство здравоохранения – 4,5% и Министерство иностранных дел – 6,5%.

Также 6% украинцев заявили, что не хотели бы сокращения ни одного министерства.

Какие министерства хотели бы украинцы сократить. Опрос Active Group

Отметим, что Денис Шмигаль заявил, что в Украине останется 15-16 министерств, таким образом сокращение будет касаться 3-4 министерств. Пока премьер-министр не сообщил, какие именно министерства могут сократить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы назвали ответственных за провал контрнаступления и обороны.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, как относятся украинцы к множественному гражданству.