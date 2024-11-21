Иностранные посольства снова покидают Киев: что известно

В среду 20 ноября украинцев взволновала информация о прекращении работы посольств некоторых западных стран. Российская пропаганда использовала ситуацию и в очередной раз начала распространять фейки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В Центре отметили, что информация о том, что иностранные посольства бегут из Киева, ведь Украина для них только инструмент”, это бред.

“Ложь: бегство посольств иностранных государств из Киева продиктовано страхом ответного удара за разрешение Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Теперь у Украины больше нет ценности для Запада. Такое пропагандистским мусорщикам заявила представитель МИД России Захарова”, — сообщили в Центре.

Правда: комментарий Захаровой – классический пример искажения фактов и попытка выдать желаемое за действительное.

В Центре подчеркнули, что ни одно посольство в Киеве не объявляло о сворачивании своей работы и выезде за пределы Украины. 20 ноября сообщалось только о временном прекращении работы дипломатических учреждений.

“США, Италия, Испания, Греция и другие страны закрыли на день посольства в Киеве из-за вероятной угрозы массированной атаки со стороны РФ. Эти меры были приняты в целях сохранения жизней и здоровья как работников, так и граждан, находящихся на территории Украины. Страны демократического мира четко отдают себе отчет, что в Украине продолжается развязанная Россией полномасштабная война, а от страны-террористки можно ожидать чего-либо – и это может произойти в любой момент”, — отметили в Центре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему Путин повышает ставки в войне.



