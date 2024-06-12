Хватит хватать всех на улице: В ВР обратились к ТЦК с важным призывом

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Ткачик Олеся
Практически каждый день в украинских соцсетях и интернет-ресурсах появляются новости и видео, в которых работники ТЦК или кого-то принудительно запихивают в бусик, или ссорятся или порой и дерутся с гражданами. Все это сопровождается заявлениями властей о необходимости мобилизации, отмечает нардеп Николай Княжицкий.
Николай Княжицкий
По его словам, это лишь дополнительно демонизирует и дискредитирует мобилизацию, пугает граждан и в результате порождает только новые проблемы. Как говорит нардеп, речь идет о проблемах в экономике, потому что мужчины увольняются с работ и пытаются лишний раз без необходимости не появляться на улице. А также, добавляет он, и проблемы в обороне, потому что люди в армии нужны не только как статистика, но и мотивированные бойцы, которые готовы защищать Украину.
При этом Княжицкий убежден, что в Украине достаточно мотивированных граждан, готовых защищать страну. В опросе цифра тех, которые тем или иным способом готовы защищать Украину, стабильно превышает 50%. В Польше, например, опросы показывают, что только 15% готовы воевать в случае нападения на их страну.
Кроме того, народный депутат подчеркнул, что для мобилизации принятый недавно закон не принципиален. Фактически основные правила, установленные Кабмином в постановлении от 16 мая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили о шокирующих случаях в работе ТЦК.
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Евгений
сегодня, 13:29
Игорь, где тебе поставить лайк!
Ігор
сегодня, 12:37
Чекаємо відповіді комісарів нквд в них все іпсо. Але терпілам які терпіли Косіора у 1932-1933 терпіти цілу юдейську Хунту корумпованих зараз. Слава терпілам! Чекайте коли за вас Трамп вирішить, а ви потім пихато з фаєрами бігати знов почнете. Що стосується 50% то туди не увійшли всі блатні чиновники прокурори судді депутати, інша нечисть. Враховуючи співвідношення зараз то бажаючих захищати якусь мерзоту Скотного двору буде менше 5%.