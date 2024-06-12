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Главная Новости Политика Украины 2024 Хватит хватать всех на улице: В ВР обратились к ТЦК с важным призывом
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Хватит хватать всех на улице: В ВР обратились к ТЦК с важным призывом

Нардеп Николай Княжицкий призвал работников ТЦК дать украинцам время на обновление данных, установленное законом, а не хватать всех на улице

сегодня, 13:17 comments1361
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Ткачик Олеся
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Практически каждый день в украинских соцсетях и интернет-ресурсах появляются новости и видео, в которых работники ТЦК или кого-то принудительно запихивают в бусик, или ссорятся или порой и дерутся с гражданами. Все это сопровождается заявлениями властей о необходимости мобилизации, отмечает нардеп Николай Княжицкий.

Хватит хватать всех на улице: В ВР обратились к ТЦК с важным призывом

Николай Княжицкий

По его словам, это лишь дополнительно демонизирует и дискредитирует мобилизацию, пугает граждан и в результате порождает только новые проблемы. Как говорит нардеп, речь идет о проблемах в экономике, потому что мужчины увольняются с работ и пытаются лишний раз без необходимости не появляться на улице. А также, добавляет он, и проблемы в обороне, потому что люди в армии нужны не только как статистика, но и мотивированные бойцы, которые готовы защищать Украину.

"Власти говорили, что проблему решит вступивший в силу 18 мая закон. Но с тех пор практика силового задержания на улице не прекратилась. Хотя казалось – у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные. Каждый имеет право решать, в какой день до 18 июля он должен это сделать. Ну дайте людям этих законных два месяца – прекратите поносить армию и военную форму. Наконец, для задержания на улице в Украине есть законный правоохранительный орган – полиция. А работники ТЦК эти два месяца должны работать непосредственно в этих ТЦК",
– заявил нардеп.

При этом Княжицкий убежден, что в Украине достаточно мотивированных граждан, готовых защищать страну. В опросе цифра тех, которые тем или иным способом готовы защищать Украину, стабильно превышает 50%. В Польше, например, опросы показывают, что только 15% готовы воевать в случае нападения на их страну.

Кроме того, народный депутат подчеркнул, что для мобилизации принятый недавно закон не принципиален. Фактически основные правила, установленные Кабмином в постановлении от 16 мая.

"В случае, если бы правительство приняло ее не в мае, а, например, в октябре или ноябре, мы избежали бы чрезмерной политизации процесса призыва, а ВСУ уже сегодня имело бы тысячи подготовленных воинов. Вместо этого, власти более полугода играли в политику, забыв, что приоритетом во время войны является удержание фронта, а не рейтинги условных выборов",
– заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили о шокирующих случаях в работе ТЦК.




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Источник: https://www.facebook.com/mykolakn/posts/pfbid0KMWvTG9tb9cgMZy72AXpSrv8W77uYb8RpmrV477j2eeFKAKagXg84QK3gXRzvR8dl
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Обсуждения

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Евгений

сегодня, 13:29

Игорь, где тебе поставить лайк!

Ігор

сегодня, 12:37

Чекаємо відповіді комісарів нквд в них все іпсо. Але терпілам які терпіли Косіора у 1932-1933 терпіти цілу юдейську Хунту корумпованих зараз. Слава терпілам! Чекайте коли за вас Трамп вирішить, а ви потім пихато з фаєрами бігати знов почнете. Що стосується 50% то туди не увійшли всі блатні чиновники прокурори судді депутати, інша нечисть. Враховуючи співвідношення зараз то бажаючих захищати якусь мерзоту Скотного двору буде менше 5%.


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