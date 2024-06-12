Хватит хватать всех на улице: В ВР обратились к ТЦК с важным призывом

Практически каждый день в украинских соцсетях и интернет-ресурсах появляются новости и видео, в которых работники ТЦК или кого-то принудительно запихивают в бусик, или ссорятся или порой и дерутся с гражданами. Все это сопровождается заявлениями властей о необходимости мобилизации, отмечает нардеп Николай Княжицкий.

Николай Княжицкий

По его словам, это лишь дополнительно демонизирует и дискредитирует мобилизацию, пугает граждан и в результате порождает только новые проблемы. Как говорит нардеп, речь идет о проблемах в экономике, потому что мужчины увольняются с работ и пытаются лишний раз без необходимости не появляться на улице. А также, добавляет он, и проблемы в обороне, потому что люди в армии нужны не только как статистика, но и мотивированные бойцы, которые готовы защищать Украину.

"Власти говорили, что проблему решит вступивший в силу 18 мая закон. Но с тех пор практика силового задержания на улице не прекратилась. Хотя казалось – у граждан есть законных два месяца времени, чтобы добровольно обновить свои данные. Каждый имеет право решать, в какой день до 18 июля он должен это сделать. Ну дайте людям этих законных два месяца – прекратите поносить армию и военную форму. Наконец, для задержания на улице в Украине есть законный правоохранительный орган – полиция. А работники ТЦК эти два месяца должны работать непосредственно в этих ТЦК",

– заявил нардеп.

При этом Княжицкий убежден, что в Украине достаточно мотивированных граждан, готовых защищать страну. В опросе цифра тех, которые тем или иным способом готовы защищать Украину, стабильно превышает 50%. В Польше, например, опросы показывают, что только 15% готовы воевать в случае нападения на их страну.

Кроме того, народный депутат подчеркнул, что для мобилизации принятый недавно закон не принципиален. Фактически основные правила, установленные Кабмином в постановлении от 16 мая.

"В случае, если бы правительство приняло ее не в мае, а, например, в октябре или ноябре, мы избежали бы чрезмерной политизации процесса призыва, а ВСУ уже сегодня имело бы тысячи подготовленных воинов. Вместо этого, власти более полугода играли в политику, забыв, что приоритетом во время войны является удержание фронта, а не рейтинги условных выборов",

– заявил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ВР сообщили о шокирующих случаях в работе ТЦК.



