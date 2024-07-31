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Хотелки чиновников прежде всего: Стало известно, почему катастрофически не хватает денег на армию

Огромная дыра в бюджете возникла из-за некомпетентности чиновников, переводящих теперь свою вину на простых украинцев

сегодня, 10:41
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Ткачик Олеся

Власти заявляют, что нужно найти дополнительно 500 млрд. гривен, чтобы "выплатить зарплаты военным". Именно поэтому в правительстве настаивают на повышении налогов.

Хотелки чиновников прежде всего: Стало известно, почему катастрофически не хватает денег на армию

ВСУ

Бывший вице-премьер Павел Розенко предположил, откуда могла взяться такая "космическая сумма", которая составляет +15% дефицита бюджета.

По его словам, при формировании бюджета на 2024 год было две концепции. Первая – эксперты настаивали на необходимости проведения дополнительной мобилизации в начале года (об этом писал и Валерий Залужный) и для этого нужно было заложить соответствующие средства в бюджет. Речь шла о зарплатах, обеспечении, дополнительном оружии.

При этом, говорит Розенко, была и вторая "коррупционно-инфантильная" концепция, которая предполагала, что удастся "пропетлять" без усиления мобилизации. То есть бюджет предлагалось формировать без учета дополнительных потребностей ВСУ, вместо этого было решено финансировать повышение выплат чиновникам на 40%, создание новых бюрократических структур и выделять миллиарды на "округа" депутатам.

По словам Розенко, победила вторая концепция. При этом все же оказалось, что мобилизацию пришлось проводить.

"Мобилизацию пришлось проводить, средства на это тратить по ходу дела. Но параллельно шло финансирование чиновническо-коррупционных хотелок (повышение зарплат властям на 40%, создание новых бюрократических структур, финансирование нацтелемарафонов, миллиарды на "округа" депутатам и т.д. Вот откуда взялась бюджетная дыра в 500 миллиардов", — заявил Розенко.

После этого, добавляет эксперт, чиновники, принявшие этот коррупционный бюджет, переводят свою вину при формировании бюджета на всех украинцев.

"Давайте, мол, повысим всем налоги, потому что нужно и армию содержать и коррупционные расходы финансировать!" – подчеркнул Розенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украине не хватает денег , чтобы финансировать армию, поэтому предлагается повышение налогов. Впрочем, в ВР объяснили, где можно найти эти средства, не залезая в карман каждому украинцу.




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Источник: https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/pfbid02JjWAWD8YXRp6oo5bX69qyspoZQXsUGGXZcY4XMbqvMXWFKyE7qir8D5mJu8pfJzSl
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